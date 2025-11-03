Luft Logistics forma primeira turma de operadoras de empilhadeira em Barueri (SP)

Em conjunto com a Secretaria da Mulher de Barueri (SP), em 17/10, companhia celebrou a conquista da nova etapa na jornada das mulheres

BARUERI, Brasil, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Luft Logistics, em conjunto com a Secretaria da Mulher de Barueri (SP), certificou em 17/10 o primeiro grupo de mulheres formadas no curso de Operadora de Empilhadeira. O projeto Elas Podem foi idealizado pelo grupo de afinidades EmpoderElas, da Luft. Entre seus objetivos está o da ampliação da participação feminina em funções historicamente masculinas. A formação prática e teórica das participantes ficou por conta do SEST/SENAT.

"Capacitar talentos é uma questão de equidade e um pilar estratégico, que expressa nosso compromisso com a excelência operacional e com a formação de equipes qualificadas, resilientes e preparadas para os desafios da logística. As pessoas são o verdadeiro alicerce do nosso sucesso", afirma Ademar Domingos Pilecco, VP da Luft Logistics.

As participantes — muitas delas atendidas pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRAM) de Barueri — viram na capacitação uma oportunidade de recomeço.

"Importante marco na jornada profissional das mulheres, este é mais um passo em nossa agenda de diversidade e inclusão, refletindo o compromisso amplo da companhia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030", declara a Dra. Rodriane Paiva, Head de Legal e ESG da Luft Logistics.

A capacitação de Operadoras de Empilhadeiras é uma ação que tem impacto positivo em relação aos seguintes ODS: 1 (Erradicação da Pobreza), 3 (Saúde e Bem-Estar), 4 (Educação de Qualidade), 5 (Igualdade de Gênero), 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 10 (Redução das Desigualdades), 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação).

Sobre a Luft Logistics — Desde sua fundação em Santa Rosa (RS), em 1975, a Luft Logistics implementa soluções logísticas que aumentam a eficiência dos negócios.

