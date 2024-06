Luuna aumenta portfólio e lança Pillow Top e roupa de cama

Marca mexicana garante ainda promoções exclusivas para o mês de junho

SÃO PAULO, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Luuna, marca mexicana especialista em descanso, conhecida pelo pioneirismo no conceito "colchão na caixa" na América Latina e que inaugurou recentemente a primeira loja física no Brasil, acrescenta dois novos produtos ao portfólio: Pillow Top Essential e Jogo de Lençol.

O Pillow Top Essential, a partir de R$ 349,00, conta com uma capa hipoalergênica 100% algodão e 233 fios, além de possuir enchimento de fibra siliconada de alta qualidade para uma sensação extra de maciez. Ideal para deixar o colchão mais macio, oferecendo conforto de hotel. Também diminui o impacto dos movimentos durante a noite e aumenta a durabilidade do produto protegendo de suor, manchas e ácaros. A saia elástica envolve perfeitamente colchões com até 45cm de altura, oferecendo maior segurança e encaixe perfeito.

Já o Jogo de Lençol 100% algodão egípcio, por a partir de R$ 569, é confeccionado com 400 fios a partir das fibras de algodão egípcio, formando um produto resistente e de toque suave que oferece maciez, frescor e maior conforto para a cama.

Ambas as novidades podem ser adquiridas nos tamanhos solteiro, solteiro king, casal, queen e king. Além de garantirem 100 noites de teste, 12 meses de garantia e frete grátis para todo o Brasil, comprando pelo site: https://www.luuna.com.br/. Também é possível adquirir na loja física, localizada no bairro Jardim Europa, em São Paulo, capital.

E ao longo do mês de junho, a marca ainda disponibiliza diversas promoções para o site e loja, como "compre 4 e pague 3 acessórios", que inclui as novidades. Além do colchão Original Plus, com 28 cm de altura, 3 espumas e uma camada de molas ensacadas, que está com desconto de 42%. Quem adquirir o produto, ganha um Protetor Tencel de brinde, além de 15% OFF em qualquer acessório.

A Luuna se destaca no mercado por oferecer a melhor tecnologia em descanso. Para isso, conta com materiais premium, segue padrões de qualidade exigentes, além de investir em inovação e testes. Já tem quase 10 anos de atuação e mais de 2 milhões de clientes ao redor do mundo.

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão em caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, e com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, segue crescendo e ampliando seu portfólio de produtos. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado, oferecendo qualidade imbatível, com o melhor custo-benefício do mercado de descanso premium do Brasil. Já conta com mais de 2 milhões de clientes globalmente e quase 10 anos de mercado oferecendo descanso de qualidade.

Informações para a imprensa - Máquina Cohn & Wolfe

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2431405/156291_800.jpg

FONTE Luuna