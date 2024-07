Luuna dá dicas para ter um quarto aconchegante no inverno

A marca garante promoções em colchões e acessórios durante a estação

SÃO PAULO, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O inverno já começou e as temperaturas mais baixas já estão registrando alguns recordes pelo país. Para colaborar com noites de sono aconchegantes e consequentemente dias mais produtivos, a Luuna, marca mexicana especialista em descanso, conhecida pelo pioneirismo no conceito "colchão na caixa" na América Latina e que inaugurou recentemente a primeira loja física no Brasil, preparou algumas dicas para ter um quarto quentinho e confortável para descansar e acordar melhor nesse período do ano:

1. Invista em uma boa roupa de cama

Opte por lençóis de algodão egípcio que possuem toque mais suave e macio, além de cobertores, edredons, mantas e pillow top que também colaboram para manter a cama mais aconchegante.

A Luuna conta com o Jogo de Lençol 100% algodão egípcio, a partir de R$ 569,00 que é confeccionado com 400 fios, formando um produto resistente e de toque suave, que oferece maciez e muito conforto para a cama.

Além disso, também possui o Pillow Top Essential, a partir de R$ 349,00, que conta com uma capa hipoalergênica, além de ter 233 fios e ser 100% algodão. Possui enchimento de fibra siliconada de alta qualidade para uma sensação extra de maciez, ideal para deixar o colchão mais macio, oferecendo conforto de hotel. Também diminui o impacto dos movimentos durante a noite e aumenta a durabilidade do colchão protegendo-o de suor, manchas e ácaros. A saia elástica envolve perfeitamente colchões com até 45cm de altura, oferecendo maior segurança e encaixe perfeito.

2. Use tapetes

Os tapetes não só adicionam um toque de estilo ao quarto, mas também fornecem uma camada extra de isolamento. Escolha um tapete grande e espesso para colocar ao lado da cama, assim os pés sempre encontrarão algo macio e quente ao se levantar pela manhã.

3. Iluminação adequada

A iluminação pode fazer uma grande diferença na atmosfera do quarto. Luzes suaves e quentes podem fazer o espaço parecer mais acolhedor. Considere usar abajures com lâmpadas de luz amarela para criar um ambiente mais convidativo.

4. Use cortinas escuras ou com blackout

As cortinas pesadas não só bloqueiam a luz, mas também ajudam a isolar o quarto, mantendo o calor dentro e o frio fora. Além disso, elas adicionam um toque de elegância ao espaço.

5. Adicione elementos de aquecimento

Se seu quarto costuma ficar muito frio, considere adicionar um aquecedor portátil ou uma lareira elétrica. Eles não só ajudam a aquecer o espaço, mas também adicionam um elemento de conforto.

6. Fique de olho no colchão

Com todas as dicas para deixar o quarto mais quentinho e aconchegante, é importante contar com um colchão que possua tecnologia como a Espuma Térmica Comfy, que por ter a estrutura de células hiper abertas, permite a passagem de ar, dissipando o excesso de calor, ou então a Espuma Luuna Transition que evita a transferência de movimentos enquanto as pessoas dormem. Com a junção das diferentes camadas de espuma, o peso do corpo é distribuído, proporcionando uma sensação de conforto e suporte ideal durante o descanso.

Os colchões Luuna possuem essas e outras tecnologias. Garantindo 100 noites de teste e 10 anos de garantia.

7. Os travesseiros também são bons aliados!

O Cool Flip da Luuna pode colaborar durante a estação, pois conta com a tecnologia Visco Termoregulável, com um lado mais quente e outro mais fresco. Com recobrimento 100% seguro de PCM (Phase Change Materials) liberta e absorve o calor do corpo, regulando a temperatura durante toda a noite de sono. Além de contar com a capa que pode ser removida para lavar a qualquer momento.

Durante o mês de julho, a Luuna garante a promoção "compre 4 acessórios e pague 3", ideal para aquisição de um dos travesseiros da marca, roupa de cama, pillow top e até o protetor de colchão, para deixarem o quarto mais confortável nos dias frios.

Além disso, na compra dos colchões Original, Original Plus e Supreme, ganha-se o travesseiro Ajustável Microfibra, que possui 3 camadas individuais para facilitar o ajuste de tamanho. Tem enchimento de microfibra, que garante suavidade única do toque de pluma. Além de capa removível, feita em poliéster de alta gramatura com laterais em tecido 3D que facilitam a respiração.

A Luuna se destaca no mercado por oferecer a melhor tecnologia em descanso. Para isso, conta com materiais premium, segue padrões de qualidade exigentes, além de investir em inovação e testes. Já tem quase 10 anos de atuação e mais de 2 milhões de clientes ao redor do mundo.

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão em caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, e com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, segue crescendo e ampliando seu portfólio de produtos. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado, oferecendo qualidade imbatível, com o melhor custo-benefício do mercado de descanso premium do Brasil. Já conta com mais de 2 milhões de clientes globalmente e quase 10 anos de mercado oferecendo descanso de qualidade.

