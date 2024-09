Luuna inaugura segunda loja física no Brasil

Após 4 meses da primeira unidade no país, marca anuncia segundo espaço também em São Paulo, no bairro de Perdizes

SÃO PAULO, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Luuna, marca mexicana especialista em descanso, conhecida pelo pioneirismo no conceito "colchão na caixa" na América Latina, anuncia a segunda unidade da marca no Brasil. Com pouco mais de dois anos no mercado brasileiro e após 4 meses da primeira loja, no Jardim Europa, em São Paulo, a Luuna inaugurou mais um espaço na cidade, no bairro Perdizes.

O objetivo da marca é conseguir melhorar ainda mais a experiência dos clientes, uma vez que entende a necessidade e importância de um espaço para experimentação e testes dos produtos. Além disso, a Luuna segue um plano de expansão robusto que prevê um crescimento de 10 vezes em 3 anos.

"Estamos abrindo a segunda unidade em São Paulo, cidade em que ainda prevemos um crescimento considerável. Mas, no próximo ano, a ideia é chegar a outras cidades importantes para a operação, dentro do estado de São Paulo, como Jundiaí ou Campinas, conta o CEO Valter Roldão.

A segunda loja conceito da marca fica na Av. Sumaré, 1099, entre os bairros Sumaré e Perdizes, no coração da Zona Oeste de São Paulo. E, assim como a primeira, contará com os principais produtos da marca em exposição, como os colchões Luuna Supreme, Original, Original Plus e Blue. Além das bases de cama Box, Baú e Rise, bem como as diversas opções de Travesseiros, Roupa de Cama, Pillow Top e Protetor de Colchão.

A Luuna se destaca no mercado por oferecer a melhor tecnologia em descanso. Para isso, conta com materiais premium, segue padrões de qualidade exigentes, além de investir em inovação e testes. Já tem quase 10 anos de atuação e mais de 2 milhões de clientes ao redor do mundo.

Endereço: Av. Sumaré, 1099 - Perdizes. São Paulo - SP

Horário de funcionamento:

Seg a Sáb - 10h às 19h

Dom - 10h às 18h

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão em caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, e com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, segue crescendo e ampliando seu portfólio de produtos. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado, oferecendo qualidade imbatível, com o melhor custo-benefício do mercado de descanso premium do Brasil. Já conta com mais de 2 milhões de clientes globalmente e quase 10 anos de mercado oferecendo descanso de qualidade.

