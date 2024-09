Mais de 90% dos solteiros buscam conectar-se com pessoas com interesses em comum

Estudo realizado pelo Inner Circle no Brasil destaca as prioridades no momento do encontrar alguém

SÃO PAULO, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Inner Circle, comunidade global de pessoas solteiras, divulga os resultados de uma pesquisa inédita realizada no Brasil que detalha as principais prioridades dos membros para conquistar uma conexão significativa, indo além do swiping. Para 92,49% dos entrevistados, o maior benefício é poder conectar-se com pessoas que têm interesses semelhantes, comprovando que os opostos não se atraem. Explorar possibilidades de relacionamento é considerada por 72,77% como a principal motivação para conhecer novas pessoas. Quando questionadas se valorizam mais os encontros planejados ou espontâneos, 67,61% dizem preferir ambos porque depende de cada ocasião.

"Temos uma grande comunidade de pessoas solteiras conectadas diariamente em nosso app, em busca de conexões verdadeiras e baseadas em interesses em comum, mas queríamos entender motivações e preferências gerais dos nossos membros, trazendo uma grande variedade de informações na qual podemos considerar todo o conteúdo como um censo dos solteiros atualizado. A maioria dos usuários veem que a comunidade Inner Circle oferece praticidade aos que planejam ter relações mais sérias e duradouras", explica Rafael Horta, gerente de Marketing da América Latina do Inner Circle.

Pensando em comportamento dos solteiros, 63,85% consideram o crescimento profissional e financeiro como prioridade para os próximos cinco anos. Quando a pergunta destaca quais características você dá mais importância em novas conexões, 56,34% procuram por pessoas que tenham um estilo de vida saudável e ativo. Na questão do que você considera essencial em um parceiro para uma conexão significativa, a importância de terem visões de mundo compatíveis é considerada primordial para 55,87%. "Aqui, novamente, temos mais um indicativo de que as pessoas privilegiam a afinidade antes de iniciar um relacionamento", ressalta Horta.

Já 54,93% analisam a situação antes de decidir se preferem socializar em grandes grupos ou em encontros mais íntimos. Nas perguntas de autoavaliação, ter um estilo de vida equilibrado e tranquilo e ser uma pessoa extrovertida foram as respostas de 51,64% e 50,70%, respectivamente. Viagens e aventuras são os principais interesses fora do trabalho para 45,71%. Explorar novos restaurantes ou cafés é a atividade favorita nos finais de semana para 43,66%. A participação em eventos culturais ou sociais mensalmente foi a opção de frequência escolhida por 42,25% dos entrevistados.

Participaram do estudo exclusivo duas mil pessoas, entre homens e mulheres, maioria heterossexual, de 25 estados e o Distrito Federal. A faixa etária abrange dos 18 até acima de 50 anos.

Sobre o Inner Circle

O Inner Circle foi criado em Amsterdã em 2012 e é uma comunidade global de pessoas solteiras e autênticas em busca de novas conexões.

Diferenciando-se do modelo convencional de dating, a plataforma parte da convicção de que opostos não se atraem e de que interesses e estilos de vida compartilhados são fundamentais para se conectar verdadeiramente. Para isso, foca em proporcionar experiências únicas para seus membros, com base em suas preferências gastronômicas, culturais, destinos de interesse, ou tipos de programas favoritos.

Não se trata de quantidade: a comunidade é pautada em qualidade por natureza. Para isso, uma equipe interna realiza uma verificação cuidadosa de cada perfil, para garantir a entrada de pessoas que têm mais em comum do que simplesmente estarem solteiras.

O Inner Circle destaca-se por oferecer recursos exclusivos, incluindo filtros avançados para refinar a busca com base em interesses comuns e uma ferramenta anti-ghosting no chat, tornando as interações mais significativas e evitando situações constrangedoras. A experiência Inner Circle vai além do ambiente digital, estendendo-se a experiências exclusivas realizadas globalmente. As festas proporcionam encontros presenciais, fortalecendo ainda mais os laços entre os membros.

