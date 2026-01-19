Principais conclusões:

Uma pesquisa anual com 200 executivos do lado da compra mostra um aumento significativo na adoção da IA em comparação com o mesmo período do ano passado.

Pela primeira vez em três anos, a inovação se tornou o principal impulsionador dos investimentos em tecnologia e operações.

As empresas consideram a estabilidade do fornecedor a principal prioridade ao selecionar soluções de IA de terceiros para sua gestão de investimentos.

A crença de que os mercados privados e investimentos alternativos estão prontos para a inovação tecnológica aumentou acentuadamente nos últimos 12 meses.

COPENHAGUE, Dinamarca, 19 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- 70% das empresas compradoras estão empregando com sucesso Inteligência Artificial para apoiar seu front office, de acordo com um novo estudo global encomendado pela SimCorp, líder global em tecnologia financeira.

Essa descoberta representa um aumento significativo em relação ao relatório do ano passado, que mostrou que apenas cerca de 10% dos entrevistados estavam explorando ativamente as ferramentas de IA. Na época, 75% reconheciam o potencial da IA, mas ainda precisavam de orientação sobre como integrá-la.

Essas descobertas, publicadas no Relatório InvestOps de 2026, se baseiam nas respostas de 200 executivos de gerentes de ativos, fundos de pensão e seguradoras em todo o mundo. Os participantes foram entrevistados pela WBR Insights para identificar suas prioridades tecnológicas e desafios para 2026.

"A adoção da IA mudou drasticamente de pilotos para aplicações críticas para o negócio no front office", disse Peter Sanderson, CEO da SimCorp. "Os avanços na IA podem oferecer o maior valor para os profissionais de investimento para aprimorar a tomada de decisão e a eficiência quando são sustentados por uma camada de dados centralizada e unificada."

O novo relatório também conclui que a consolidação de fornecedores e plataformas de tecnologia (58%) e a modernização da arquitetura de tecnologia e da infraestrutura de dados (54%) são as principais iniciativas de tecnologia para empresas compradoras - ambas são essenciais para escalar a IA, automatizar fluxos de trabalho de investimento e simplificar stacks tecnológicos.



"Não me surpreende ver 58% das empresas nesta pesquisa escolhendo a consolidação de fornecedores e plataformas como uma iniciativa tecnológica ", acrescentou Sanderson. "É o primeiro passo para reunir todos os dados deles, para que possam ter melhor controle, confiar nas informações, ver todo o portfólio claramente e usar IA para obter insights."

A inovação supera a eficiência operacional como prioridade estratégica tecnológica máxima

Pela primeira vez em três anos, alcançar a diferenciação competitiva através da inovação (55%) ultrapassou a eficiência operacional (33%) e controlar os custos operacionais (44%) como principal impulsionador dos investimentos em tecnologia e operações para 2026.

Com a adoção da IA amadurecendo entre os gerentes de investimentos, a estabilidade do fornecedor (57%) é o critério mais importante na avaliação de soluções de IA para seu gerenciamento de investimentos - à frente das funcionalidades. Como dados proprietários frequentemente fluem para modelos de IA, as empresas exigem que os fornecedores possuam governança robusta de dados e cibersegurança e estejam buscando parceiros capazes de atender a esses requisitos.

Os principais fatores ao avaliar soluções de IA para gerenciamento de investimentos foram:

Estabilidade do fornecedor (57%) - Fornecedores estabelecidos com suporte corporativo. Acesso à inovação (54%) - Recursos beta antecipados para vantagem competitiva. Flexibilidade analítica (47%) - Resultados probabilísticos para pesquisa e insights. ROI comprovado (45%) - Métricas de retorno demonstradas antes de escalar implantações. Estrutura de governança (40%) - Documentação abrangente e alinhamento regulatório. Conformidade regulatória (35%) - Resultados determinísticos e auditáveis para casos de uso de conformidade. Apetite por investimentos (24%) - Preços premium para recursos avançados.

Olhando para o futuro, os entrevistados classificaram IA, IA generativa e análise avançada (72%) como a área que oferece maior oportunidade para inovação tecnológica. Outra área que está pronta para inovação é dentro de investimentos alternativos, onde a complexidade operacional e os dados fragmentados frequentemente resultam em automação limitada. Nos últimos 12 meses, o número de entrevistados que acreditam que os mercados privados e investimentos alternativos oferecem a maior oportunidade para inovação tecnológica cresceu 24 pontos percentuais, chegando a 51% em 2026, em comparação com 27% em 2025.

À medida que as alocações do mercado privado continuam a aumentar, as empresas que investem nas melhores capacidades tecnológicas para investimentos alternativos podem obter vantagens operacionais através de taxas de processamento direto mais elevadas, permitindo-lhes concentrar-se na avaliação das melhores oportunidades de investimento, em vez de reconciliações manuais.

Para isso, a SimCorp lançou a SimCorp Alternatives no ano passado, uma oferta abrangente criada para atender às necessidades de todas as empresas de investimentos alternativos. Ele se baseia na oferta de investimentos alternativos já existente da SimCorp, que já conta com a confiança de alguns dos maiores detentores de ativos do mundo.

Para saber mais sobre as conclusões do Relatório InvestOps de 2026 e acessar o relatório completo, clique aqui.

Metodologia da pesquisa

O Relatório Global InvestOps de 2026 entrevistou 200 executivos seniores e líderes de operações de gerentes de ativos, seguradoras e fundos de pensão na América do Norte, EMEA e Ásia-Pacífico, cada um gerenciando pelo menos US$ 10 bilhões em AUM. Os entrevistados incluíam representantes de alto nível e outros líderes seniores. A pesquisa foi realizada pela WBR Insights, uma empresa independente de pesquisa.

Sobre a SimCorp

A SimCorp é fornecedora de soluções integradas de gerenciamento de investimentos líderes no setor para o lado comprador global.

Fundada em 1971, com mais de 3.500 colaboradores em cinco continentes, a SimCorp é uma verdadeira líder global de tecnologia, capacitando mais da metade das 100 maiores empresas financeiras do mundo por meio de sua plataforma integrada, serviços e ecossistema de parceiros.

O pacote de análise Axioma oferece modelos abrangentes de risco fatorial, gerenciamento de risco corporativo multiativos, construção de portfólio e soluções de relatórios regulatórios. A SimCorp é subsidiária do Grupo Deutsche Börse.

