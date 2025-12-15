Mais que conservação: Ecofuturo completa 26 anos de transformação ambiental e social

Criado pela Suzano, instituto atua na gestão de áreas naturais e na promoção do conhecimento como base para a conservação

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Fundado em 13 de dezembro de 1999, o Instituto Ecofuturo celebra 26 anos de atuação voltada à conservação ambiental e à promoção do conhecimento. A organização sem fins lucrativos foi criada por iniciativa de Max Feffer, então presidente da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global em bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, e desde então atua como um braço estratégico de impacto socioambiental da companhia.

Divulgação

Entre seus principais projetos está a gestão do Parque das Neblinas, uma reserva de Mata Atlântica 7 mil hectares localizada nos municípios de Bertioga e Mogi das Cruzes, em São Paulo. A área está na região da Serra do Mar, que concentra o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do País e é reconhecida como um hotspot de biodiversidade.

O Ecofuturo fomenta pesquisas científicas, desenvolve programas de educação ambiental, promove a regeneração natural da floresta e fortalece o envolvimento das comunidades do entorno. Nesse período, o Parque recebeu mais de 80 mil visitantes; as oficinas de manejo envolveram cerca de mil proprietários rurais; e os projetos educativos impactaram 12 mil alunos e 500 educadores, de mais de 200 escolas em 11 municípios de São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

"A conservação só é efetiva quando gera conhecimento e impacto social positivo. Nosso trabalho é tornar cada vez mais o Parque das Neblinas em um espaço vivo de aprendizado, ciência e conexão com a natureza", afirma Giordano Automare, diretor-geral do Instituto Ecofuturo.

O reconhecimento desse trabalho também se reflete na integração oficial do Ecofuturo à Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas (2021–2030) como um actor, ou seja, uma entidade que desenvolve programas de conservação e restauração, além de aconselhar, apoiar ou facilitar atividades relacionadas ao tema. A campanha da ONU tem como objetivo acelerar a restauração e a conservação de áreas naturais em todo o mundo, contribuindo para conter a degradação ambiental e mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Ao completar 26 anos, o Instituto reafirma seu compromisso com a proteção da Mata Atlântica e com a construção de soluções baseadas na natureza, em uma trajetória que combina ciência, educação e engajamento social, aliança essencial para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos e garantir um legado positivo para as próximas gerações.

Sobre o Instituto Ecofuturo

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Conheça mais sobre o Ecofuturo em ecofuturo.org.br, e acompanhe em facebook.com/InstitutoEcofuturo, youtube.com/institutoecofuturo e instagram.com/ecofuturo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845713/Cachoeira_da_Pedra_Riscada_Eliza_Carneiro__4.jpg

FONTE Suzano