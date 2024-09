Maison Diogo: O novo padrão de luxo na Vila Clementino

Fibra Experts apresenta a opção de morar e investir em uma área nobre em São Paulo

SÃO PAULO, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Com uma atmosfera de casa e arquitetura de artesão, o novo empreendimento da Fibra Experts, Maison Diogo, abre para visitação o showroom no local onde será a futura instalação do projeto, no chamado quadrilátero da saúde, composto por unidades de referência como a Unidade do Einstein do Vila Mariana, Dante Pazzanese e Edmundo Vasconcellos, além das inúmeras clínicas mantidas pela Universidade Federal de São Paulo no bairro.

Situado no ponto mais alto da Rua Dr. Diogo de Faria na Vila Clementino, uma via tranquila, nobre, arborizada e com calçadas largas, mantendo um perfil residencial e sem tráfego de ônibus, além disso, o Maison Diogo oferece uma frente única de 50 metros, algo raro na região. Este diferencial proporciona uma vista livre e deslumbrante, garantida pela localização em frente ao tradicional Colégio Liceu Pasteur. A posição elevada e a frente livre garantem uma visibilidade privilegiada do prédio, que poderá ser admirado de diversas ruas ao redor.

O Maison Diogo está estrategicamente localizado próximo à Avenida Paulista, o coração pulsante de São Paulo, além de estar a poucos minutos do Parque Ibirapuera, um dos maiores símbolos de lazer e cultura da cidade. A proximidade com Shoppings, duas linhas de metrô, campus universitários e escolas tradicionais proporciona uma combinação perfeita de conveniência e qualidade de vida.

Dalton Guedes, diretor de incorporação da Fibra Experts, reforça a excelência da localização na Rua Doutor Diogo de Faria para quem busca um endereço residencial e arborizado em São Paulo. "A Vila Clementino é uma área privilegiada, com ruas e calçadas amplas, arborizadas e sem fluxo de ônibus, oferecendo um ambiente tranquilo e seguro. A região conta com uma infraestrutura completa, incluindo padarias, restaurantes, escolas renomadas e fácil acesso ao transporte público, proporcionando uma qualidade de vida superior e facilitando o dia a dia dos moradores com acesso imediato a centros educacionais, de saúde e lazer," afirma Guedes.

Arquitetura singular

Com uma fachada atemporal que reflete todos os atributos excepcionais do prédio, o Maison Diogo se destaca pelos acabamentos que valorizam seus elementos arquitetônicos. Cerâmicas e cores sóbrias conferem ao edifício uma aparência elegante e atemporal. Este projeto arquitetônico, assinado pelo escritório LE Arquitetos, com interiores sofisticados projetados por Carlos Rossi Arquitetura e paisagismo exclusivo desenvolvido pela Núcleo Arquitetura da Paisagem, atende aos desejos contemporâneos de um lar aconchegante.

O projeto do Maison Diogo foi cuidadosamente pensado para atender aos desejos contemporâneos, oferecendo uma verdadeira atmosfera de casa. Com plantas generosas que prezam pelo conforto e amplitude, os apartamentos variam de 123 a 166 m², com opções de 3 e 4 suítes, todas unidades com depósito privativo. A integração harmoniosa entre a sala bem iluminada, o terraço e a cozinha criam um ambiente acolhedor e funcional.

Materiais acolhedores como madeira, iluminação bem planejada e tecidos elegantes conferem uma personalidade única ao empreendimento, trazendo um toque de alfaiataria ao design. A iluminação natural potencializa a sensação de espaço e bem-estar, resultando em uma atmosfera que faz os moradores se sentirem em casa.

Localizado em um terreno de 2.230 m², o Maison Diogo conta com uma única torre que reflete a atenção aos detalhes e a sofisticação do projeto.

As áreas comuns do Maison Diogo são um destaque à parte, com um programa completo para atender a família.

No lobby com pé-direito duplo, já se tem uma sensação de bem-estar, com acesso direto à área de lazer social. O salão de festas, totalmente envidraçado, oferece acesso a uma praça externa e a uma churrasqueira, enriquecendo a sensação de multiuso e trazendo aquela sensação de casa.

No 9º andar, a academia com mais de 17 metros e completamente equipada, proporciona uma vista panorâmica deslumbrante e uma área externa ideal para a prática de exercícios funcionais. A área de piscinas inclui uma raia de 20 metros, spa climatizado com shower jet, sauna seca, piscina infantil, solário, deck molhado e gazebo, todos com uma vista incrível acima das copas das árvores.

No térreo, temos os acessos de pedestres social, de serviço e o acesso de veículos, todos com clausura e controle de acesso. O pórtico traz como protagonista o hall com pé-direito duplo, com um banco assinado e desenvolvido exclusivamente para o empreendimento. Os 2 subsolos são destinados para as 2 vagas demarcadas por apartamento, depósitos privativos e bicicletário. No térreo, também temos o acesso dos Premium Studios e 2 lojas. O lazer é completo para você e sua família. O projeto possui festas gourmet com copa, churrasqueira com forno de pizza, praça festas, salão de jogos, brinquedoteca, playground, quadra recreativa, redário, bosque e pet place. Há também áreas de conveniência, como espaço para mini mercado, lockers e delivery. No 9º pavimento estão as áreas de lazer voltadas para o bem-estar dos moradores. Temos também o lounge da piscina, um espaço versátil para convivência e jogos, que fica conectado à praça do fogo. A área de piscinas inclui uma raia de 20 metros, piscina infantil, solarium, ducha e gazebo. Este pavimento possui também a sauna seca e spa com shower jet, com vista livre para a piscina, conectando visualmente os espaços.

Os apartamentos de 166 m², com 4 suítes, estão voltados para a Rua Dr. Diogo de Faria, com vista livre para o Colégio Liceu Pasteur. As unidades estão distribuídas do 2º ao 19º pavimento, possuem 2 vagas de garagem, hall social privativo e depósito. Os apartamentos de 123 m² possuem 3 suítes e estão voltados para a área de lazer do empreendimento, com mais de 25m da divisa do terreno. As unidades de 3 suítes possuem 2 vagas de garagem e depósito privativo. No 2º pavimento, contamos com 2 unidades Garden, com amplo terraço e previsão para Jacuzzi.

Studios: Um Diferencial para Investidores e Moradores

O Maison Diogo também oferece opções de premium studios, com um número limitado de unidades, ideais para investidores e profissionais que buscam praticidade e conforto. O empreendimento conta com um coworking equipado com phone booth, lounge, recepção, lavanderia coletiva, academia,festas gourmet, delivery e espaço para minimercado. Além disso, oferecerá serviços pay-per-use, como limpeza das unidades, manutenção, lavanderia, personal trainer, dog walker e suporte de TI, todos gerenciados pelo condomínio.

Em linha com o aquecimento do mercado, imóveis como premium studios do Maison apresentaram um movimento positivo, com aumento de 14,5% no primeiro quadrimestre de 2024, em comparação com 2023, segundo levantamento da Loft. Esse interesse em adquirir um imóvel, no entanto, não é destinado à moradia, mas sim ao investimento.

Sobre a Fibra Experts

A Fibra Experts é uma empresa especializada no setor imobiliário, com foco nos segmentos corporativo, residencial e de urbanismo. Presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, a empresa oferece soluções arquitetônicas e urbanísticas para empreendimentos dotados dos mais modernos padrões de qualidade, tecnologia, inovação e sustentabilidade, sempre visando atender às necessidades de seus clientes. Sinônimo de artesania urbana de ponta, a empresa se consolida como uma full developer company promovendo negócios imobiliários com elevado padrão de qualidade e de retorno financeiro e adicionando sua expertise aos diferentes segmentos em que atua.

A Fibra Experts tem um modelo de gestão profissional e conservadora, com executivos experientes, melhores práticas de governança, estrutura enxuta e baixo nível de alavancagem. Para mais informações, visite o site da Fibra Experts: https://www.fibraexperts.com.br/empreendimento/maison-diogo-by-fibra-apartamentos-vila-clementino-sao-paulo-sp

