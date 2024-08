Manta Autocicatrizante é sucesso no estande da Viapol na edição 2024 do Concrete Show

SÃO PAULO, 16 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Mais de 24 mil profissionais, empresas e especialistas do setor da construção civil passaram pela 15ª edição do Concrete Show, realizada de 6 a 8 de agosto de 2024, em uma área de 30 mil m² dedicada à exposição de inovações e novos setores de atuação. Neste que é um dos maiores eventos da construção civil na América Latina, a Viapol se destacou ao apresentar seu mais recente avanço tecnológico: a manta sintética autocicatrizante Amphibia.

O produto possui um sistema inovador que proporciona o envelopamento completo das estruturas subterrâneas, garantindo uma proteção eficaz contra infiltrações, algo essencial para a durabilidade e segurança das construções.

Valporê Mariano, Diretor Técnico Comercial da Viapol, comentou sobre o impacto positivo da participação no evento e a importância da manta Amphibia. ''Estamos muito satisfeitos com a receptividade que a Amphibia teve durante o Concrete Show. Essa tecnologia representa um avanço significativo para o setor, proporcionando uma impermeabilização eficiente, e que possui a exclusiva tecnologia de autocicatrização. Para nós, é um marco importante na nossa trajetória de oferecer soluções que realmente fazem a diferença no dia a dia dos nossos clientes e parceiros", disse.

Ainda segundo Valporê, o evento foi o cenário ideal para a Viapol demonstrar seu compromisso com a inovação e a excelência. O Concrete Show, conhecido por ser uma plataforma completa para a cadeia construtiva, mais uma vez se destacou como o ponto de encontro das principais tendências e lançamentos do mercado.

Com o término do evento, a Viapol segue determinada a ser a marca especialista na construção de sonhos, levando ao mercado tecnologias que não apenas atendem, mas superam as expectativas, garantindo o sucesso e a durabilidade das obras em todo o país.

Sobre a Viapol

Viapol, a marca especialista na construção de sonhos, vai além de fornecer soluções químicas para a construção civil; somos parceiros na realização de projetos e novas conquistas. Desde 1990, temos nos dedicado a compreender as necessidades dos nossos clientes e a oferecer alternativas modernas que resistem ao tempo, garantindo a tranquilidade em cada empreendimento.

Acreditamos que toda obra começa com um sonho, e é nossa missão transformar esse sonho em realidade. Como referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para a construção civil, nos vemos como parte essencial desse processo. Com um portfólio de mais de mil itens, abrangemos todas as etapas de um empreendimento, desde a fundação até o acabamento.

Com sede em Caçapava-SP, possuímos o maior parque fabril do setor em toda a América Latina, demonstrando nossa capacidade de inovação e produção. Além disso, contamos com uma filial em Candeias-BA, atendendo às regiões Norte e Nordeste do país, e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP), sempre próximos dos nossos clientes.

Nossos mais de 550 colaboradores e 200 representantes comerciais, atuando com projetistas, arquitetos, aplicadores e construtoras, nos empenhamos em proporcionar qualidade e confiança em cada obra, dos mínimos aos máximos detalhes. Para saber mais, visite nosso site em www.viapol.com.br.

Sobre o Concrete Show

O Concrete Show é uma plataforma completa, que abrange todos os setores da cadeia construtiva, gerando negócios, relacionamentos e oferecendo conteúdos de qualidade. Seja no formato presencial ou no digital, o Concrete Show é o ponto de encontro do setor, palco de lançamentos e tendências.

