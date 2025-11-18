Maria Klaumann celebra os 15 anos da Vogue Turquia

SÃO PAULO , 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A revista Vogue Turquia chegou ao debut e, para celebrar seus 15 anos, preparou uma edição especial de 500 páginas com os destaques dos arquivos da sua história, uma trajetória que se confunde com a própria evolução da moda e da arte no país ao longo desse período.

Para a celebração, a revista escolheu a modelo brasileira Maria Klaumann como capa da edição de novembro, em um ensaio realizado em Paris, com look completo da Chanel. A escolha reflete a versatilidade e a elegância da modelo, que tem se destacado entre os novos nomes da moda por transitar com naturalidade entre diferentes estilos e narrativas visuais.

Sob o tema "Aproveite a sua história", a edição revisita os seus bastidores, narrados por testemunhas dessa trajetória editorial, como Seda Domaniç, sua editora-chefe fundadora, e outras personalidades relevantes da moda e da arte no país. Assim, convida o leitor a celebrar o passado e olhar para o futuro da moda turca.

Com essa capa, Maria Klaumann reforça sua projeção internacional, somando a Vogue Turquia à sua coleção de capas da da revista, que já inclui as edições do México, Portugal e Brasil.

Ficha técnica:

Fotografia: Rocío Ramos | Moda: Ece Öğütoğulları | Cabelo: Hamza Sara | Maquiagem: Yagiz Yoldas | Produção: Angels Production

