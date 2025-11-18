Maria Klaumann celebra os 15 anos da Vogue Turquia

Notícias fornecidas por

Maria Klaumann

18 nov, 2025, 12:46 GMT

SÃO PAULO , 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A revista Vogue Turquia chegou ao debut e, para celebrar seus 15 anos, preparou uma edição especial de 500 páginas com os destaques dos arquivos da sua história, uma trajetória que se confunde com a própria evolução da moda e da arte no país ao longo desse período.

Continue Reading

Para a celebração, a revista escolheu a modelo brasileira Maria Klaumann como capa da edição de novembro, em um ensaio realizado em Paris, com look completo da Chanel. A escolha reflete a versatilidade e a elegância da modelo, que tem se destacado entre os novos nomes da moda por transitar com naturalidade entre diferentes estilos e narrativas visuais.

Sob o tema "Aproveite a sua história", a edição revisita os seus bastidores, narrados por testemunhas dessa trajetória editorial, como Seda Domaniç, sua editora-chefe fundadora, e outras personalidades relevantes da moda e da arte no país. Assim, convida o leitor a celebrar o passado e olhar para o futuro da moda turca.

Com essa capa, Maria Klaumann reforça sua projeção internacional, somando a Vogue Turquia à sua coleção de capas da da revista, que já inclui as edições do México, Portugal e Brasil.

Ficha técnica:
Fotografia: Rocío Ramos | Moda: Ece Öğütoğulları | Cabelo: Hamza Sara | Maquiagem: Yagiz Yoldas | Produção: Angels Production

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826115/vogue_turquia.jpg

FONTE Maria Klaumann

Da mesma fonte

Maria Klaumann divide a semana fotografando em Paris e Nova York

Maria Klaumann divide a semana fotografando em Paris e Nova York

Nesta semana, a modelo Maria Klaumann dividiu a agenda entre dois dos principais polos da moda mundial: iniciou os trabalhos em Paris, França, e...
Maria Klaumann é destaque na chegada da marca Alo ao Brasil

Maria Klaumann é destaque na chegada da marca Alo ao Brasil

A modelo brasileira Maria Klaumann foi um dos grandes destaques do evento que marcou a aguardada chegada da marca norte-americana Alo ao Brasil. Ao...
More Releases From This Source

Explorar

Fashion

Fashion

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Entertainment

Entertainment

News Releases in Similar Topics