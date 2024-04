Marketplace da Camicado alcança marca de 750 sellers

Crescimento desde o fim de 2022 chegou a 50% e aumentou para 1,150 milhão o número de itens à disposição dos clientes. Novos produtos passam por processo de curadoria e seleção de parceiros leva em conta a avaliação dos consumidores e boas práticas de sustentabilidade

PORTO ALEGRE, Brasil , 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O marketplace da Camicado, maior varejista de artigos para casa e decoração do Brasil, acaba de alcançar a marca de 750 sellers, com crescimento de quase 50% em comparação com 2022. No mesmo período, o número de itens disponíveis aumentou 76%, saltando para 1.150 milhão, com destaque para móveis, eletrodomésticos e eletrônicos.

Parte das lojas da Camicado conta com espaços para exposição e experimentação de produtos oriundos do marketplace, como móveis e estofados. Crédito da foto: Divulgação/Camicado

"Este crescimento consistente nos permite oferecer produtos complementares e adjacentes ao nosso sortimento próprio, proporcionando experiências de compra cada vez mais completas e encantadoras aos nossos clientes. Selecionamos itens relacionados ao nosso core business por meio de uma curadoria rigorosa, com parceiros que compartilham de nossa filosofia e que buscam impulsionar seus negócios em nossa plataforma", diz o diretor da varejista, Natan Anaf.

A validação de novos sellers também leva em conta a experiência em vendas digitais e a opinião dos consumidores sobre serviços, como entrega e atendimento pós-venda. Boas práticas de sustentabilidade ambiental e social, como uso de matérias-primas responsáveis e políticas de inclusão e diversidade nas empresas, são outros critérios considerados na seleção dos parceiros.

Novas categorias em 2024 – A exemplo dos últimos anos, a plataforma avalia a oferta de novas categorias de produtos com forte potencial de vendas. Em 2022 e 2023, por exemplo, ela passou a oferecer móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. No total, o canal responde por quase 50% do e-commerce da Camicado e contribui para elevar as taxas de visitação e recorrência de compras dos clientes.

Estratégia omnichannel - Em linha com a estratégia omnichannel da varejista, os itens do marketplace também podem ser adquiridos em qualquer uma das mais de 100 lojas da marca no país com a assistência de um colaborador. Além disto, desde o fim de 2022, 47 lojas contam com espaços para exposição e experimentação de produtos oriundos do marketplace, como móveis e estofados.

Os demais canais de venda da Camicado incluem ainda site, aplicativo móvel, WhatsApp, a modalidade Ligue e Compre e um programa de venda social com afiliados que promovem os produtos da marca em seus blogs e redes sociais e recebem comissão sobre os negócios.

