MarketsVox lança o MVFunded: capacitando traders com um programa de negociação financiada de ponta

LONDRES, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A MarketsVox, corretora líder global de Forex, tem o prazer de anunciar o lançamento de seu inovador programa de negociação financiada, o MVFunded. Projetado para ajudar traders talentosos com o apoio financeiro de que precisam para prosperar, o MVFunded oferece uma oportunidade para que os traders tenham acesso a capital de negociação, minimizando seu risco pessoal.

MVFunded: uma nova definição para programas de negociação financiada

MarketsVox Launches MVFunded: Empowering Traders with a Cutting-Edge Funded Trading Program

MVFunded oferece aos traders ambiciosos a oportunidade de utilizar contas de desafio e avaliação para demonstrar suas habilidades de negociação em um ambiente que não representa risco para eles. Após passar no desafio, as pessoas elegíveis podem receber uma parte dos ganhos respaldados pelo MVFunded.

O objetivo do programa de negociação financiada é identificar e apoiar traders qualificados, fornecendo-lhes os recursos necessários para ter sucesso. Os programas disponíveis para escolha dos traders podem ser encontrados no site oficial da empresa - https://mvfunded.com/.

Principais características do MVFunded:

Acesso ao capital : os traders podem começar com contas financiadas e aumentar seu capital de negociação à medida que cumprem critérios de desempenho específicos.

: os traders podem começar com contas financiadas e aumentar seu capital de negociação à medida que cumprem critérios de desempenho específicos. Participação nos lucros : os traders bem-sucedidos ganham uma parte significativa dos lucros gerados, proporcionando-lhes um potencial de ganhos expressivo.

: os traders bem-sucedidos ganham uma parte significativa dos lucros gerados, proporcionando-lhes um potencial de ganhos expressivo. Ferramentas avançadas de negociação : os participantes do programa MVFunded têm acesso à plataforma de negociação de última geração da MarketsVox e a um conjunto de ferramentas avançadas de negociação.

: os participantes do programa MVFunded têm acesso à plataforma de negociação de última geração da MarketsVox e a um conjunto de ferramentas avançadas de negociação. Suporte e mentoria : o MVFunded oferece suporte e mentoria contínuos de traders experientes, ajudando os participantes a refinar suas estratégias e atingir suas metas de negociação.

: o MVFunded oferece suporte e mentoria contínuos de traders experientes, ajudando os participantes a refinar suas estratégias e atingir suas metas de negociação. Avaliação transparente: o programa inclui um processo de avaliação transparente para avaliar o desempenho dos traders e garantir que eles atendam aos padrões exigidos para contas financiadas.

Joe Roeder, CEO e cofundador da MarketsVox, comentou sobre o lançamento, dizendo: "Estamos entusiasmados em apresentar o MVFunded, um programa que se alinha perfeitamente com nossa missão de apoiar e capacitar traders em todo o mundo. Levando em conta a demanda que surgiu no mercado por empresas de suporte acessíveis aos traders, a MarketsVox identificou a oportunidade e a transformou em realidade. Acreditamos que este programa revolucionará o cenário comercial e atrairá os melhores talentos de todo o mundo."

Como participar do MVFunded

Os traders interessados em participar do MVFunded podem se inscrever através do site. O processo de inscrição envolve uma avaliação completa das habilidades do trader, gerenciamento de riscos e desempenho de negociação. Os candidatos aprovados serão convidados a participar do programa e iniciar sua jornada para se tornar um trader profissional financiado.

Sobre a MarketsVox

A MarketsVox é uma corretora de Forex de destaque, comprometida em proporcionar aos traders uma experiência de negociação transparente e voltada para o cliente. Com foco em inovação, confiabilidade e excelência, a MarketsVox oferece uma ampla variedade de produtos de negociação, tecnologia de ponta e suporte ao cliente excepcional para traders em todo o mundo. Esta é uma das primeiras empresas que oferece a variedade completa de produtos: Copytrading, MAM, PAMM, negociação via API e agora o programa financiado.

Contatos:

Slava Biletska

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2525737/MarketsVox_Launches_MVFunded.jpg

FONTE MarketsVox