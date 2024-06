Mastercard acelera a detecção de fraudes em cartões com tecnologia de IA generativa

SÃO PAULO, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- À medida que os fraudadores buscam novas maneiras de explorar a tecnologia, a Mastercard está usando IA generativa para dobrar a velocidade com que pode detectar cartões potencialmente comprometidos, protegendo ainda mais os portadores de cartões e o ecossistema.

Os fraudadores roubam milhões de números de cartões de pagamento por meio de spywares, malwares e outras práticas clandestinas, como card skimming. Em uma tentativa de vender esses dados a outros criminosos, eles colocam parte dos 16 dígitos do cartão em sites ilegais. A Mastercard, líder mundial em segurança cibernética, agora tem mais recursos para prever os detalhes completos dos cartões comprometidos em sua rede, permitindo que os bancos os bloqueiem muito mais rapidamente do que antes.

"Até agora, os fraudadores podem ter pensado que estavam operando na obscuridade, buscando lavar os detalhes do cartão de milhões de vítimas desavisadas. Graças à nossa tecnologia cibernética de ponta, podemos agora juntar as peças do quebra-cabeça - aumentando a confiança dos bancos, de seus clientes e do ecossistema digital como um todo", disse Johan Gerber, da Mastercard.

A nova tecnologia funciona por meio da varredura de dados de transações em bilhões de cartões e milhões de estabelecimentos comerciais em velocidade mais alta do que se podia imaginar anteriormente. Ao fazer isso, ela alerta a Mastercard sobre novos e complexos padrões de fraude. A tecnologia preditiva baseada em IA generativa protege transações futuras contra ameaças emergentes ao:

Dobrar a taxa de detecção de cartões comprometidos;

Reduzir em até 200% os falsos positivos durante a detecção de transações fraudulentas de cartões potencialmente comprometidos;

Aumentar em 300% a velocidade de identificação de comerciantes em risco ou comprometidos por fraudadores.

Como resultado desses aprimoramentos, a Mastercard alerta os bancos mais rapidamente e com maior precisão quando é provável que um cartão tenha sido comprometido. Ele deve, então, ser bloqueado e reemitido. As tentativas de transações com o cartão comprometido podem ser monitoradas continuamente para reduzir a fraude e aumentar a segurança cibernética, inspirando ainda mais confiança.

Este último aprimoramento, que utiliza técnicas de IA generativa de ponta, turbina o conjunto de soluções de segurança da Mastercard. O Cyber Secure, disponível desde 2020, usa tecnologia integrada para criar uma base de informações transparentes sobre segurança cibernética em perfis on-line de bancos e comerciantes no ecossistema de pagamentos, incluindo detalhes de cartões suspeitos de comprometimento.

