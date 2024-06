Mastercard Crypto Credential entra em operação com primeiras transações do piloto peer-to-peer e adiciona novos parceiros ao ecossistema

SÃO PAULO, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ --

O que estamos anunciando:

Pela primeira vez, os usuários de exchanges de criptomoedas poderão enviar e receber criptomoedas usando seus pseudônimos Mastercard Crypto Credential, em vez dos endereços de blockchain tipicamente longos e complexos. Os recursos de transação estão disponíveis nas exchanges Bit2Me, Lirium e Mercado Bitcoin, permitindo que elas habilitem transações em blockchain de forma simples e segura entre corredores latino-americanos e europeus. Usuários na Argentina , Brasil, Chile , França, Guatemala , México, Panamá, Paraguai, Peru , Portugal , Espanha, Suíça e Uruguai poderão enviar transferências internacionais e domésticas em várias moedas e blockchains. Foxbit é o mais recente provedor de carteira cripto a se unir ao ecossistema piloto Mastercard Crypto Credential, estendendo o alcance a mais consumidores. Os usuários do Lulubit também receberão acesso por meio de sua integração com o Lirium.

O que isso significa:

Mastercard Crypto Credential ajuda a verificar as interações entre consumidores e empresas usando redes blockchain. E fornece a garantia de que o usuário atendeu a um conjunto de padrões de verificação e confirma que a carteira do destinatário suporta o ativo transferido. Por meio da troca de metadados, Mastercard Crypto Credential elimina a complexidade de um consumidor saber quais ativos ou cadeias são suportados pela pessoa para quem deseja enviar fundos, trazendo mais confiança e certeza para essas transações. Mastercard Crypto Credential suporta a troca de informações de regras de viagem para transações internacionais. A regra de viagem é um requisito regulamentar para garantir a transparência e prevenir atividades potencialmente ilegais e ilícitas. A transação P2P é o primeiro de muitos casos de uso possíveis que Mastercard Crypto Credential visa suportar. Outros podem se estender a NFTs, emissão de bilhetes e outras soluções de pagamento, dependendo dos requisitos de mercado e conformidade.

Como funciona:

A exchange primeiro verificará um usuário sob o conjunto de padrões Mastercard Crypto Credential. Nesse ponto, o usuário obtém um alias para enviar e receber fundos em todas as exchanges suportadas. Quando um usuário inicia uma transferência, a Mastercard Crypto Credential verifica se o endereço do destinatário é válido e se a carteira do destinatário suporta o ativo digital e o blockchain associado. Se a carteira de recebimento não suportar o ativo ou blockchain, o remetente é notificado e a transação não prossegue, protegendo todas as partes de uma potencial perda de fundos.

Por que é importante:

O anúncio marca a primeira aplicação no mundo real da visão Mastercard Crypto Credential, que foi revelada na Consensus em 2023. As transações P2P da Mastercard Crypto Credential ao vivo representam o potencial para expandir e apoiar ainda mais o mercado de remessas domésticas e internacionais.

O que dizem os especialistas

"A Mastercard continua investindo em sua tecnologia, padrões e parcerias para estar na vanguarda do desenvolvimento de pagamentos simples e seguros", disse Walter Pimenta , vice-presidente executivo de Produto e Engenharia para a América Latina e o Caribe da Mastercard. "À medida que o interesse em blockchain e em ativos digitais continua a aumentar na América Latina e em todo o mundo, é essencial seguir oferecendo interações confiáveis e verificáveis em redes públicas de blockchain. Estamos entusiasmados em trabalhar com este conjunto dinâmico de parceiros para aproximar o Mastercard Crypto Credential da realizacao de todo o seu potencial." "A América Latina representa um enorme desafio e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade para nós. Ter o apoio da Mastercard, líder indiscutível em pagamentos, é fundamental para continuar impulsionando a criptoeconomia em toda a América Latina", disse Pablo Casadío, cofundador e diretor financeiro da Bit2Me. "Para o Grupo Foxbit, trabalhar com um líder como a Mastercard reforça nosso compromisso em nos adaptar às necessidades do mercado e oferecer soluções que não apenas acompanhem, mas também enriqueçam a experiência de nossos usuários no dinâmico mundo das criptomoedas. Este é um passo importante para fortalecer nossa presença no mercado de criptomoedas. Nosso trabalho coletivo, que inclui a adesão ao ecossistema Mastercard Crypto Credential, bem como o lançamento do Foxbit Card, se alinha perfeitamente com nossa missão de expandir a usabilidade e acessibilidade das criptomoedas, oferecendo aos nossos clientes mais maneiras de gerenciar e aproveitar ao máximo suas finanças digitais", disse Ricardo Dantas , CEO of Foxbit Group. "Na Lirium, estamos focados em fornecer serviços de criptografia regulamentados na América Latina e no resto do mundo", disse Martin Kopacz , diretor de operações da Lirium. "Com o Mastercard Crypto Credential, podemos garantir a rastreabilidade de todas as transações de blockchain com um nível mais alto de conformidade, ao mesmo tempo em que fornecemos uma experiência de usuário excepcional." "O Mercado Bitcoin tem orgulho de fazer parceria com a Mastercard em seu inovador piloto de Crypto Credential. Como líder latino-americano em soluções inovadoras de blockchain, como ativos do mundo real e a CBDC brasileira, acreditamos na iniciativa da Mastercard e em seu potencial para pavimentar o caminho para um futuro mais rápido de transações financeiras globais", disse Roberto Dagnoni , CEO da 2TM, dona do Mercado Bitcoin.

O que acontece a seguir?

Um grupo seleto de usuários de carteiras cripto aproveitará o Mastercard Crypto Credential por ordem de chegada. Uma disponibilidade mais ampla será implementada para mais de 7 milhões de usuários nas exchanges participantes nos próximos meses. Para saber mais sobre a Mastercard Crypto Credential, entre em contato com [email protected] .

