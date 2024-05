Mastercard, Fiserv e CAIXA Cartões se unem para oferecer pagamentos com cartões nas lotéricas

Clientes das casas lotéricas já podem pagar contas, boletos, jogos, tributos e convênios com a conveniência dos cartões/da bandeira Mastercard

SÃO PAULO, 6 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Mastercard, a Fiserv e a CAIXA Cartões se unem para levar acessibilidade e os benefícios dos cartões de crédito e débito para clientes das casas lotéricas. Por meio da integração ao sistema de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF/TFL) das lotéricas e seus dispositivos conectados, é possível pagar presencialmente contas, como água, luz, telefone, impostos, jogos, entre outros, com cartões de débito e crédito, oferecendo flexibilidade e segurança para consumidores, que ainda podem acumular pontos em programas de milhas e de relacionamento, como o Mastercard Surpreenda.

Atualmente, 96% das 13 mil lotéricas já aceitam o cartão como forma de pagamento, graças ao ecossistema de pagamentos digitais do Brasil. Em uma economia cada vez mais digitalizada, a parceria acompanha os novos hábitos do consumidor brasileiro, que realiza em média 115 milhões de pagamentos por dia utilizando cartões, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Cartões e Serviços (Abecs).

"Nosso objetivo é estar em todos os fluxos de meios de pagamento oferecendo segurança e conveniência para permitir que as pessoas usem seu dinheiro como desejarem. A Mastercard contribuiu ativamente para possibilitar e integrar esta solução, em colaboração com a Fiserv e a CAIXA Cartões, resultando na simplificação da gestão financeira, aliada a todos os benefícios que só os cartões podem oferecer", afirma Marcelo Tangioni, Presidente da Mastercard Brasil.

Jorge Valdivia, General Manager do Brasil na Fiserv, complementa que, "é uma satisfação contar com a tecnologia da Fiserv para apoiar a digitalização dos meios de pagamento no Brasil. Essa iniciativa, presente em 5.473 municípios brasileiros, representa mais comodidade e segurança para os clientes. Sem precisar de dinheiro em espécie, eles contam com os benefícios e vantagens oferecidos pelo cartão".

"A possibilidade de utilização de cartões de crédito e débito de qualquer banco nas unidades lotéricas da CAIXA permite que toda a população tenha acesso aos serviços oferecidos com mais praticidade e segurança, além de ampliar a relação do cidadão com um estabelecimento tradicional e muito utilizado em nosso país", afirma Humberto Magalhães, Diretor-Presidente da CAIXA Cartões, empresa subsidiária da CAIXA Econômica Federal responsável pelos serviços de meios de pagamento.

O serviço, que está disponível para o pagamento de contas, boletos, jogos, tributos e convênios; tem como exceção o pagamento de fatura de cartão de crédito e a utilização é realizada de forma opcional pelo cliente mediante tarifa. Mais regras e informações em https://azulzinhadacaixa.com.br/clienteloterica.

Sobre Mastercard (NYSE: MA)

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

Sobre a Fiserv

A Fiserv, Inc. (NYSE: FI), uma empresa da Fortune 500, aspira a movimentar dinheiro e informações de uma forma que mova o mundo. Como líder global em pagamentos e tecnologia financeira, a empresa ajuda os clientes a obterem os melhores resultados por meio de um compromisso com a inovação e a excelência em áreas como processamento de contas e soluções bancárias digitais; processamento de emissores de cartões e serviços de rede; pagamentos; comércio eletrônico; adquirência e processamento de negócios; e a plataforma de gerenciamento de negócios e ponto de venda baseada em nuvem Clover®. A Fiserv é membro do S&P 500® Index e foi reconhecida como uma das Fortune® World's Most Admired Companies™ por 9 dos últimos 10 anos. Visite fiserv.com e siga as redes sociais para obter mais informações e as últimas notícias da empresa.

Sobre a CAIXA Cartões

A CAIXA Cartões é uma sociedade por ações de capital fechado, subsidiária integral da Caixa Econômica Federal, que tem por objeto social a exploração de direitos e atividades comerciais ligadas a meios de pagamento, além da aquisição de participações societárias, assim como possuir participação, direta ou indireta, como sócia ou quotista do capital de outras sociedades, no Brasil ou no exterior, de empresas cujo objeto social seja a atuação no mercado de meios de pagamentos. Desenvolve suas atividades sob outorga da CAIXA, tendo amplo acesso ao balcão e aos canais físicos e digitais do banco, para oferta de produtos e serviços.

