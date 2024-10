Mastercard lança plataforma de futebol com benefícios exclusivos para fãs do esporte

SÃO PAULO, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Mastercard lança a plataforma Torcida Surpreenda para divulgar os novos benefícios exclusivos e relacionados ao futebol como parte do Mastercard Surpreenda, seu programa de fidelidade. Com o mote "Compartilhar a mesma paixão: não tem preço", a campanha conta com diversas experiências que serão disponibilizadas no Mastercard Surpreenda por meio da troca de pontos. Os consumidores terão a chance de participar e resgatar recompensas como assistir à final da CONMEBOL Libertadores em Buenos Aires e assistir à semifinal na casa do Láctea, influenciador que soma milhões de seguidores em suas redes sociais, em São Paulo.

Experiências exclusivas Mastercard

Assistir à final da CONMEBOL Libertadores: Experiência ocorrerá no dia 30 de novembro, em Buenos Aires. Para participar, os consumidores precisarão acumular 10.000 pontos para resgatar um par de ingressos. Ao todo, serão disponibilizados 4 pares de ingressos na plataforma.

Assistir à semifinal na casa do Láctea: Experiência está marcada para o dia 22 de outubro. A Mastercard levará um grupo de até quatro pessoas para assistir à semifinal da CONMEBOL Libertadores na casa do influenciador, em São Paulo. Para resgatar a experiência, o consumidor pode juntar seus pontos com os de seus amigos. Serão necessários 5.000 pontos e o resgate estará disponível entre os dias 14 e 17 de outubro.

Como participar

Para ter a chance de resgatar as experiências, é necessário efetuar cadastro na plataforma Torcida Surpreenda, bem como dar aceite nos termos e condições da campanha. Para atingir a quantidade necessária de pontos, é permitido convidar amigos para juntar pontos (um usuário pode receber até 15 transferências de outras pessoas).

Mais informações estão disponíveis no link https://surpreenda.naotempreco.com.br/torcida-surpreenda/

FONTE Mastercard