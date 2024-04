Mastercard lança plataforma 'Escolha Seu Cartão' para consumidores encontrarem o cartão ideal

A novidade conta com emissores ativos na plataforma com ações que poderão ampliar as opções e benefícios

SÃO PAULO, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de trazer mais facilidade e conveniência para a vida de seus consumidores, a Mastercard lança sua plataforma de marketplace de cartões de crédito no Brasil - Escolha seu Cartão. Com o novo serviço da Mastercard, os consumidores poderão comparar benefícios e vantagens adicionais oferecidos pelos emissores, além da possibilidade de solicitar o cartão ideal diretamente pela plataforma, com apenas alguns cliques, facilitando a escolha do produto que atenda às necessidades e desejos do consumidor de forma ágil e conveniente.

Atualmente, o site conta com a parceria de emissores e outros entrarão na plataforma em breve. Todos disponibilizam diferentes cartões nas categorias Gold, Platinum e Black e são os responsáveis pela gestão do relacionamento com o usuário, como aprovação, emissão e oferta de crédito. Além disso, os emissores podem contar com mais um canal de relacionamento com seu público, uma vez que a plataforma direciona as solicitações de milhares de consumidores, que buscam por um cartão da bandeira. Qualquer emissor de cartões de crédito Mastercard pode solicitar a inclusão de seus cartões na plataforma.

"Como parte de nossa estratégia centrada no cliente, desenvolvemos uma solução que otimiza a jornada do consumidor ao fornecer detalhes sobre os benefícios de cada cartão Mastercard em um único ambiente. Por meio da nossa plataforma, é possível escolher a opção mais adequada ao perfil e interesses de forma rápida e acessível, além de obter mais conveniência ao se conectar diretamente aos emissores parceiros para solicitar o cartão desejado", afirma Rodrigo Villela, Vice-Presidente de Data & Services da Mastercard.

As informações sobre as diferentes vantagens e cartões estão disponíveis na plataforma "Escolha seu Cartão" e são apresentadas por categorias, incluindo: Milhas e Viagens, Sem Anuidade, Compras e Cashback. Nas descrições há mais orientações sobre descontos e pontuações em programas de milhagem, assim como anuidade e renda mínima necessária.

Todos os cartões Mastercard podem ser cadastrados no Mastercard Surpreenda, programa de vantagens da Mastercard, onde portadores dos cartões tem acesso a descontos, promoções, além de detalhes sobre as regras de acesso a benefícios como seguro-viagem, concierge em aeroportos e seguro-compras. Para isso, basta acessar surpreenda܂naotempreco܂com܂br.

