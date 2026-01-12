Mastercard surpreende viajantes com cápsula de descanso em experiência Priceless no Aeroporto do Galeão

Instalação inédita no embarque internacional oferece quarto de descanso gratuito para consumidores durante o período de três meses

SAO PAULO, 12 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Mastercard transforma a experiência de espera por voos internacionais no Aeroporto Internacional Tom Jobim – Galeão, no Rio de Janeiro, com uma ativação inédita. Uma grande cápsula privativa, localizada no embarque internacional, foi projetada no formato do logo da marca para oferecer conforto, privacidade e conveniência aos viajantes. Criada pela WMcCANN e produzida em parceria com a Eletromidia, maior empresa de out-of-home do Brasil, a iniciativa traz o mote "Viver momentos que viram história: não tem preço." e reforça o posicionamento da marca de proporcionar momentos que não têm preço aos seus consumidores.

A cápsula estará disponível gratuitamente por três meses, de janeiro a março de 2026, mediante reserva online, para portadores de cartões Mastercard elegíveis à ação. Projetada como um "quarto" moderno, a cápsula conta com cama, mesa de trabalho, acesso à internet, frigobar, puffs, cabideiro e iluminação aconchegante, criando um ambiente ideal para descanso ou produtividade antes do embarque.

"A proposta da Mastercard é tangibilizar sua assinatura global com uma ideia inovadora, que conecta conforto físico a uma experiência que não tem preço. O espaço é um convite ao bem-estar durante as viagens, reforçando nosso compromisso com o que realmente importa para os nossos consumidores", afirma Taciana Lopes, vice-presidente sênior de Marketing e Comunicação da Mastercard no Brasil.

Durante o período de ativação, influenciadores utilização a cápsula e divulgarão a experiência em suas redes sociais, ampliando a visibilidade da campanha e promovendo o conceito de experiências únicas que a Mastercard oferece.

Sobre a Mastercard

A Mastercard impulsiona economias e empodera pessoas em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Junto com nossos clientes, estamos construindo uma economia sustentável onde todos possam prosperar. Oferecemos uma variedade de opções de pagamentos digitais, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Nossas redes, tecnologia, inovação e parcerias se combinam para fornecer um conjunto único de produtos e serviços que ajudam pessoas, empresas e governos a alcançar seu mais elevado potencial.

Sobre a Eletromidia

A Eletromidia alcança mensalmente cerca de 60 milhões de pessoas através de mais de 90 mil pontos de contato, dos quais 70 mil são ativos digitais – o maior inventário digital do país. Levamos conteúdo, serviços e experiências com o propósito de gerar impacto positivo na sociedade por meio da transformação das cidades. Somos a única companhia do setor com atuação em seis verticais do out-of-home – ruas, edifícios, shoppings, aeroportos, transportes e, mais recentemente, graças à parceria com a Azul Linhas Aéreas, mídia de bordo – presente nos 11 maiores mercados do Brasil. Somos uma empresa do Grupo Globo, ampliando nossa capacidade de inovar e transformar o ecossistema publicitário.

