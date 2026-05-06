MBI GLOBAL FORTALECE SUA PRESENÇA NO BRASIL COM A NOMEAÇÃO DA ACHREBIT COMO DISTRIBUIDORA OFICIAL DE SEUS EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO

ROUYN-NORANDA, QC, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A MBI Global, subsidiária do Grupo Rouillier, anuncia a Achrebit como distribuidora oficial de seus equipamentos de perfuração no Brasil. Essa parceria estratégica marca uma nova etapa no desenvolvimento da empresa na América do Sul. Ela dá continuidade a uma colaboração estabelecida há três anos, inicialmente focada na distribuição de consumíveis, passando agora a incluir a distribuição das sondas VersaDrill Canada e GtechDrill no mercado brasileiro.

Uma oferta completa para o mercado brasileiro

Com sede em Diadema, São Paulo, a Achrebit atende clientes em todo o mercado brasileiro por meio de uma presença local bem estabelecida.

Essa parceria se baseia em vários anos de colaboração bem-sucedida na distribuição dos consumíveis Neolithik, reforçando a confiança e o alinhamento entre as duas empresas.

A Achrebit se destaca pela qualidade de seu suporte técnico e pela expertise de suas equipes, oferecendo soluções adaptadas às exigências do mercado brasileiro.

A ampliação desta parceria permitirá oferecer uma linha completa de produtos com suporte muito eficiente às mineradoras e empresas de perfuração, com equipamentos de alto desempenho, confiáveis e adaptados às condições reais de operação.

"Esta nova etapa em nossa colaboração com a Achrebit representa um marco importante em nossa estratégia de crescimento na América do Sul. A expertise de campo e o compromisso com os clientes demonstrados pela Achrebit refletem perfeitamente os valores da MBI Global. Estamos confiantes de que essa parceria fortalecerá nossa presença e permitirá oferecer um suporte ainda mais eficaz no mercado brasileiro", afirmou Mario Rouillier, Presidente e CEO da MBI Global.

Um parceiro sólido para impulsionar o crescimento internacional

A Achrebit se destaca pela produção de produtos diamantados e pela qualidade de seu suporte técnico. Esta parceria foi construída por anos de colaboração mútua na distribuição de consumíveis Neolithik, reforçando a confiança e alinhamento entra as duas empresas.

Ao fortalecer sua rede de distribuição no Brasil, a MBI Global consolida sua estratégia de expansão internacional e reafirma seu compromisso de oferecer suporte local e ágil, mantendo elevados padrões de qualidade, serviço e desempenho.

Sobre a MBI Global

Por meio de suas marcas VersaDrill Canada, Neolithik e GtechDrill, a MBI Global oferece soluções de perfuração desenvolvidas para atender às exigências do campo. Presente nos cinco continentes por meio de escritórios e uma rede internacional de distribuição, a empresa atende mais de 30 países e conta com parcerias sólidas para apoiar seus clientes em projetos ao redor do mundo.

Sobre a Achrebit

Sediada em Diadema, SP e estabelecida no mercado brasileiro há vários anos, a Achrebit fornece soluções e suporte técnico para o setor de perfuração no Brasil com uma equipe experiente e profundo conhecimento das condições de operação do mercado brasileiro, fornecendo sólido apoio para as maiores mineradoras e empresas de perfuração do país.

Contato:

Mario Rouillier, Presidente

MBI Global

[email protected]

819-442-1873

FONTE MBI Global