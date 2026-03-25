MediaTek lança processadores Genio para áreas como robótica, drones e IoT industrial

Novos chipsets combinam computação de alto desempenho, poderosa aceleração de IA e suporte avançado a multimídia e displays

SÃO PAULO, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A MediaTek apresentou novos chipsets Genio com foco em aplicações de Internet das Coisas (IoT): MediaTek Genio Pro 5100, Genio 420 e Genio 360. A série Genio Pro é a oferta premium da MediaTek para aplicações de IoT e sistemas embarcados de alto desempenho, enquanto o Genio 420 e o Genio 360 trazem desempenho eficiente de IA na borda para dispositivos de casa inteligente, varejo, indústria e IoT comercial.

Com recursos avançados de IA, multimídia e display, além de amplo suporte a sistemas operacionais, o Genio Pro permite que fabricantes desenvolvam a próxima geração de robôs móveis autônomos, drones comerciais, dispositivos de edge AI, sistemas de visão computacional e plataformas de transporte e logística.

"Com base no histórico da MediaTek no desenvolvimento de sistemas de alto desempenho em nós avançados, o Genio Pro leva nossa expertise em dispositivos móveis e computação para o universo de IoT", afirmou CK Wang, vice-presidente e gerente geral do grupo de negócios de IoT da MediaTek. "Com capacidade de processamento de IA generativa embarcada e suporte multimídia líder do setor, o Genio Pro é a escolha ideal para fabricantes que desenvolvem aplicações com IA e IA generativa."

Durante o evento Embedded World 2026, realizado este mês na Alemanha, a Embedded Computing Design premiou o recém-lançado MediaTek Genio Pro como o melhor produto do evento na categoria IoT e Conectividade. Construído em processo de 3 nm da TSMC, o Genio Pro integra uma configuração all big-core baseada na arquitetura Arm v9.2, com um núcleo Arm Cortex-X925, três Cortex-X4 e quatro Cortex-A720. Essa arquitetura de CPU oferece até 260 mil DMIPS de desempenho computacional para aplicações avançadas. A GPU Arm Immortalis-G925 entrega 3,1 TFLOPS de desempenho gráfico e computacional.

O Genio Pro conta com a NPU de 8ª geração da MediaTek, capaz de oferecer mais de 50 TOPS de aceleração de IA generativa em nível de sistema, além do framework NeuroPilot, compatível com PyTorch, ONNX Runtime e TFLite (LiteRT), oferecendo aceleração superior para tarefas tradicionais de IA, como visão computacional e classificação de objetos. A plataforma também suporta aplicações de IA generativa, com geração de até 23 tokens por segundo para modelos de linguagem de grande porte (LLMs) com até 7 bilhões de parâmetros.

No campo de visão computacional de robótica, o Genio Pro suporta até 16 câmeras, permitindo a fusão avançada de sensores enquanto as interfaces de usuário são compatíveis com até três displays 4K. Para atender diferentes mercados e aplicações, a plataforma oferece suporte a diversas distribuições Linux, incluindo Yocto, Debian e Ubuntu, além do framework open source ROS 2 (Robot Operating System), facilitando o desenvolvimento de aplicações robóticas.

Outros recursos da plataforma Genio Pro incluem:

Memória LPDDR5x discreta de 64 bits com velocidade de até 8533 Mbps, facilitando a fabricação em aplicações avançadas de IoT

Codificação e decodificação de vídeo em múltiplos formatos até 8K30

Suporte simultâneo a duas câmeras 4K30 + oito FHD30 ou até 16 câmeras em FHD30 via canais virtuais

Amplo suporte de I/O (3x PCIe Gen 4, 3x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 2 e 2x 2.5GbE MAC)

Faixa de temperatura industrial (-40°C a +105°C Tj)

A MediaTek também ampliou a família Genio para atender diferentes níveis de dispositivos e aplicações de IoT. O novo Genio 420 oferece até 16 GB de memória LPDDR5X, ajudando a reduzir custos de bill of materials (BOM). Fabricado em processo de 6 nm, o chip entrega 7,2 TOPS de aceleração de IA em nível de sistema e oferece flexibilidade para diferentes configurações multimídia, com suporte a dois displays 2.5K60 ou um display UW5K60 ou 4K60. O Genio 420 é compatível pino a pino com os modelos Genio 720 e Genio 520, permitindo escalabilidade de design.

Já o Genio 360 e o Genio 360P levam recursos avançados de IA generativa e processamento com big cores para dispositivos de entrada. O Genio 360 oferece 6 TOPS de desempenho de IA, enquanto o Genio 360P chega a 8,5 TOPS, permitindo suporte a modelos de IA generativa com até 2 bilhões de parâmetros diretamente na borda. A série Genio 360 suporta um display 4K60 ou dois FHD60, além de codificação e decodificação de vídeo avançadas e até 8 GB de memória LP4X-3733.

O Genio Pro começará a ser disponibilizado para clientes no primeiro trimestre de 2026, com produção prevista para o terceiro trimestre de 2026. O Genio 420 entra em fase de amostragem em abril de 2026, enquanto a série Genio 360 já está disponível para testes.

Para mais informações sobre a linha Genio, acesse: https://www.mediatek.com/products/iot/genio-iot

Sobre a MediaTek Inc.

A MediaTek Incorporated é uma empresa global de semicondutores que habilita quase 2 bilhões de dispositivos conectados por ano. Somos líderes de mercado no desenvolvimento de sistemas inovadores em um chip (SoC) para dispositivos móveis, entretenimento doméstico, conectividade e produtos IoT. Nossa dedicação à inovação nos posiciona como uma força de mercado em várias áreas importantes de tecnologia, entre as quais tecnologias móveis com alta eficiência energética, soluções automotivas e uma ampla gama de produtos multimídia, como smartphones, tablets, TVs digitais, 5G, dispositivos de assistente de voz (VAD) e wearables. A MediaTek capacita e inspira as pessoas a expandir seus horizontes e a alcançar seus objetivos por meio de tecnologia inteligente, com mais facilidade e eficiência do que nunca. Trabalhamos com as marcas que você ama para tornar a alta tecnologia acessível a todos, e isso impulsiona tudo o que fazemos. Visite o site da MediaTek para obter mais informações.

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FONTE MediaTek