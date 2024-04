Médico nativo inaugura uma nova era da P-Cure Medical Technology para o tratamento do câncer e busca levar a terapia de prótons ao Brasil

TEL AVIV, Israel, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Um oncologista nativo e treinado está na vanguarda de uma nova era no tratamento de pacientes com câncer com tecnologia médica de terapia de prótons de ponta desenvolvida em Israel pela P-Cure.

Dr. Marcel Fang nas instalações de terapia de prótons da P-Cure. Ele espera trazer essa tecnologia médica para o Brasil. (PRNewsfoto/P-Cure)

O dr. Marcel Fang nasceu em Santos, SP, e viveu toda a sua vida em São Paulo, Brasil. Ele se formou em Radioterapia Oncológica pelo Instituto de Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho em 2010. Durante vários anos, atuou em posições de liderança para expandir um modelo de atendimento radioterápico focado em alta qualidade técnica, a fim de levar técnicas radioterápicas avançadas a uma parcela da população brasileira que antes não tinha essa oportunidade. Após o sucesso na difusão desse modelo de atendimento radioterápico por vários estados brasileiros, ele decidiu se mudar com a família para Israel.

No ano passado, o dr. Fang trabalhou no Departamento de Radioterapia do Hadassah Medical Center em Jerusalém. Durante o mesmo ano, o Hadassah, em parceria com a empresa israelense P-Cure, começou a oferecer serviços de terapia de prótons usando a solução P-Cure para fornecer o tipo mais direcionado de tratamento de radiação para pacientes israelenses com câncer. O centro é a única instalação de prótons disponível no Oriente Médio.

Juntando-se à equipe do Hadassah, o dr. Fang teve a oportunidade de ganhar experiência no tratamento de seus pacientes com terapia de prótons. "É uma escolha de tratamento incrível e direcionada que abre novos horizontes no tratamento de pacientes com câncer com radiação. A tecnologia P-Cure maximiza ainda mais os benefícios clínicos da terapia de prótons em termos de melhor eficácia e redução da toxicidade, ao mesmo tempo que reduz significativamente o custo do tratamento. Meu sonho é poder trazer essa tecnologia inovadora de volta ao Brasil", afirma o dr. Fang.

A terapia de prótons é uma forma de radioterapia altamente precisa que utiliza um feixe de prótons, uma partícula carregada, para destruir células tumorais de maneira altamente precisa e eficaz. Ao contrário dos feixes de fótons (raios X), que depositam sua energia máxima ao entrar no corpo, um feixe de prótons deposita uma dose muito elevada na região tumoral e uma dose mínima nas regiões de tecidos saudáveis. Essa característica permite um tratamento altamente eficaz com efeitos colaterais significativamente reduzidos.

O tratamento fornecido aos pacientes do Hadassah utiliza um recurso exclusivo do P-Cure Proton Therapy System, que permite imagens de qualidade diagnóstica capazes de rastrear alterações que ocorrem no corpo de um paciente durante o tratamento, especialmente na forma e localização do tumor, bem como na posição de tecidos saudáveis ao redor do local do tumor. Como tal, a versatilidade desse sistema permite o ajuste do plano de tratamento de acordo com a nova anatomia em mudança. Essa abordagem, chamada terapia adaptativa, garante que a dose de tratamento cubra sempre o tumor, sem radiação perigosa para os tecidos e órgãos saudáveis.

"Levar a terapia de prótons para países em desenvolvimento como o Brasil é difícil, porque o reembolso do seguro médico é insuficiente para viabilizar o modelo de negócios; ainda assim, o número de pacientes com câncer é enorme. A principal barreira para a instalação de novas tecnologias em países como o Brasil é a relação custo-benefício. O Sistema Único de Saúde (SUS) está saturado e tem um custo muito elevado. O sistema de saúde suplementar do Brasil também tem pouca reserva para expandir os procedimentos", diz o dr. Fang.

"A terapia de prótons provou ser eficaz e tem baixo perfil de efeitos colaterais, mas as soluções de prótons anteriormente disponíveis tornaram seu custo-benefício o maior impedimento para novas instalações no Brasil. Uma das principais vantagens da solução apresentada pela P-Cure é o fato de ser a solução mais acessível do mercado, mas ainda mais importante é o fato de a terapia com prótons permitir um tratamento com menos efeitos colaterais, sobrecarregando menos os sistemas de saúde ao longo dos anos e permitindo que os pacientes retornem aos seus empregos mais rapidamente", diz o dr. Fang.

"O sistema de prótons P-Cure está totalmente pronto para entrega aos centros de oncologia interessados em atualizar suas opções de tratamento de câncer", disse o dr. Michael Marash, CEO da P-Cure. "Estamos inaugurando uma nova era na terapia de prótons. A P-Cure Solution apresenta um sistema sem pórtico baseado em síncrotron que cabe em salas Linac. Ela pode ser facilmente entregue em edifícios existentes usando nada mais do que o elevador de carga, e está clinicamente pronta para tratar pacientes um ano após a contratação. O equipamento custará cerca de metade dos sistemas legados e reduzirá os custos de manutenção. A P-Cure Solution é uma modalidade de planejamento e tratamento abrangente e totalmente integrada, pronta para expandir o acesso do paciente à terapia de prótons, e será, de certa forma, imune a questões desafiadoras de reembolso, bem como proporcionará um ROI mais rápido".

Nos últimos 10 anos, houve uma grande expansão nos centros de radioterapia que utilizam terapia de prótons para mais indicações devido à possibilidade de proteção de tecidos saudáveis. A terapia de prótons é atualmente usada para o tratamento de câncer de cérebro, coluna, cabeça e pescoço, câncer pediátrico, ocular, de fígado, pulmão, próstata, mama, sarcomas e tumores benignos. O sistema da P-Cure foi projetado para tratar 400 pacientes anualmente com base em protocolos padrão e pelo menos dobrar o número de pacientes com base em procedimentos acelerados, chamados de Radioterapia Corporal Estereotáxica. Esse rendimento de tratamento sem precedentes democratiza o uso da terapia de prótons para um número máximo de pacientes. Isso é particularmente importante no Brasil, com uma população de 213 milhões de pessoas e 704.000 novos casos de câncer diagnosticados anualmente, o que provavelmente é subestimado devido ao fraco acesso aos serviços de diagnóstico para a população em geral.

A sala de tratamento da P-Cure inclui uma posição sentada e supina totalmente ajustável, capaz tanto de planejar o tratamento por TC quanto de enviar feixes para todos os locais do tumor. Além do tamanho compacto e da economia de custos da "P-Cure Solution", espera-se que os benefícios do tratamento de pacientes na posição sentada incluam uma entrega mais precisa do feixe de prótons, melhores resultados clínicos, bem como maior conforto do paciente, menos movimentação dos órgãos internos, melhor drenagem da saliva e respiração mais fácil para asmáticos e outros pacientes com dificuldade respiratória. Clinicamente, o desenvolvimento dos benefícios da administração do tratamento também pode incluir menos radiação colateral para órgãos sensíveis, ao mesmo tempo que permite maior precisão na administração do feixe de prótons.

