MEDIT, pioneira em soluções odontológicas digitais, nomeia Han Ryu como novo CEO

SEUL, Coréia do Sul, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- MEDIT, fornecedora líder de scanners dentários 3D e soluções odontológicas digitais, anunciou a nomeação de Han Ryu como seu novo CEO. Han traz para a empresa mais de três décadas de experiência de gestão sênior em empresas globais de dispositivos médicos e de saúde, incluindo cargos proeminentes na Siemens Healthineers, Qorvo Biotechnologies, Accelerate Diagnostics e Bain & Company. Desde 2023, liderou com sucesso a Medit nos Estados Unidos, promovendo um crescimento significativo na região com sua supervisão estratégica de vendas e iniciativas de marketing.

MEDIT, pioneira em soluções odontológicas digitais focadas no cliente, nomeia Han Ryu como novo CEO

O amplo histórico de liderança global de Han Ryu mostra seu comprometimento em promover o avanço de inovações odontológicas digitais focadas no cliente e em cultivar parcerias estratégicas. Sob sua liderança, a Medit está pronta para lançar seu modelo mais recente, o i900, na América do Sul em breve. O scanner i900 incorpora tecnologias revolucionárias de motor óptico de terceira geração, marcando um avanço significativo na precisão e adaptabilidade do escaneamento. Equipado com sensores de toque inovador, o i900 promete oferecer uma experiência ao usuário inigualável no mercado. Mesmo em condições desafiadoras, ele entrega digitalizações impecáveis, capacitando profissionais com recursos de diagnóstico excepcionais. Juntamente com o lançamento de seu novo produto, a Medit está comprometida em expandir seus canais e iniciativas de comunicação.

A Medit reforçará sua expansão de serviço com programas educacionais abrangentes e suporte através de seus parceiros e clientes locais. Essa iniciativa tem como objetivo garantir que os usuários tenham acesso aos recursos necessários para aproveitar ao máximo os benefícios dos scanners e programas de software da Medit.

"Estou muito animado para o lançamento do Medit i900 na América do Sul, e estamos comprometidos em entregar o mais alto nível de serviço para atender às necessidades dos nossos clientes", comentou Han Ryu após sua nomeação ao cargo.

Sobre a MEDIT:

A MEDIT é uma empresa líder global em scanners intraorais 3D e possui uma plataforma digital integrada de produtos odontológicos, destacando-se por sua tecnologia patenteada de última geração. Fundada em Seul, Coréia do Sul, em 2000, a MEDIT mantém uma presença global forte com escritórios nos Estados Unidos e Europa, apoiada por uma vasta rede de distribuidores em mais de 100 países. Para mais informações, visite https://www.medit.com/.

