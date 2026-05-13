Medley leva experiência de marca à Corrida Time Brasil e reforça conexão entre saúde e esporte

Patrocinadora do COB até 2028, marca leva ativações ao evento e reforça sua plataforma de conexão entre acesso à saúde, bem-estar e esporte

SÃO PAULO, 13 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Medley, uma das marcas líderes no mercado de genéricos no Brasil, amplia sua atuação no território do esporte e do bem-estar com a participação na Corrida Time Brasil, que acontece no dia 17 de maio, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e única farmacêutica com presença contínua no esporte olímpico brasileiro, a marca leva ao evento uma experiência pensada para aproximar o público de uma conversa mais ampla sobre saúde integral e bem-estar.

Lucia Rossato – Diretora Geral da Medley

Credits: Depositphotos (PRNewsfoto/Medley)

"A participação na corrida reforça uma estratégia que a Medley vem consolidando nos últimos anos, com o esporte como plataforma para incentivar hábitos saudáveis e fortalecer seu posicionamento em torno de eficácia, acesso à saúde e cuidado integral. A Medley acredita no esporte como caminho para a saúde integral, o que se reflete em iniciativas como o patrocínio ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), parceria iniciada em 2023 e já renovada até o ciclo de Los Angeles 2028, reforçando o compromisso de longo prazo da marca com o esporte olímpico e o bem-estar".

A Corrida Time Brasil reúne atletas e público em percursos de 3 km, 5 km e 10 km, com largada a partir das 7h, em um evento que integra o calendário do COB e promove a prática esportiva em um dos principais palcos do esporte nacional.

Nesse contexto, a Medley marca presença com um espaço exclusivo dedicado ao público dentro da arena, com ativações voltadas à interação e ao engajamento dos participantes. Entre elas estão um ambiente instagramável e uma estação de personalização de medalhas, onde os corredores poderão gravar informações como nome e tempo de prova, transformando a conquista esportiva em uma lembrança ainda mais significativa.

Valéria Borghi – Head da área de Branding da Medley

"Quando falamos em saúde, estamos olhando para uma jornada completa, que envolve corpo e mente. O esporte tem um papel fundamental nesse processo, não apenas pela prática física, mas pelo impacto positivo que gera na rotina, na disciplina e no equilíbrio emocional. Estar presente em iniciativas como essa é uma forma de reforçar esse olhar e incentivar as pessoas a incorporarem o cuidado com a saúde no dia a dia".

A iniciativa reforça a estratégia da Medley de conectar saúde física e emocional por meio do esporte. A marca, que completa 30 anos em 2026 e leva o conceito "Eficaz em tudo o que faz" como base de sua comunicação, aposta em experiências que traduzem esse posicionamento de forma tangível, aproximando-se do público em momentos que incentivam movimento, disciplina e bem-estar. Com portfólio de 101 moléculas e 228 SKUs, investimento anual em desenvolvimento e forte presença no mercado brasileiro, a marca vem combinando credenciais de qualidade e inovação com iniciativas que ampliam sua relevância cultural e social.

Ao transformar sua presença na Corrida Time Brasil em uma plataforma de experiência, a Medley reforça sua proposta de ir além da comunicação tradicional. A iniciativa evidencia o papel da marca em promover o acesso à saúde de forma ampliada, conectando informação, atitude e proximidade com o público em diferentes pontos de contato.

Serviço – Corrida Time Brasil

Data: 17 de maio de 2026

Local: Parque Olímpico, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Percursos: 3 km, 5 km e 10 km

Concentração: a partir das 06h30

Horários de largada por percurso:

10 km → 07h00

5 km → 07h45

3 km → 08h15

Sobre a Medley

Fundada em 1996, a Medley é uma das pioneiras no segmento de genéricos. A empresa desenvolve soluções voltadas, principalmente, para as áreas de sistema nervoso central, cardiologia, gastrenterologia e medicina da dor e segue padrões de qualidade internacionais estabelecidos pela Sanofi e nacionais determinados pela ANVISA. O cuidado em todas as etapas de produção é para que os brasileiros tenham, dentro de cada caixinha de remédio, a qualidade e segurança de uma marca que é eficaz em tudo que faz. A marca é patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2023. O esporte é um grande aliado na manutenção da saúde física e do mental, e fazer parte dessa jornada junto ao COB é a melhor maneira de promover a sua importância.

Sobre a Sanofi

A Sanofi é uma biofarmacêutica impulsionada por P&D, potencializada por IA, comprometida em melhorar a vida das pessoas, gerando um crescimento consistente. Aplicamos nosso profundo entendimento do sistema imunológico para desenvolver medicamentos e vacinas que tratam e protegem milhões de pessoas ao redor do mundo, com um pipeline inovador que pode beneficiar milhões mais. Nossa equipe é guiada por um propósito: buscar os milagres da ciência para melhorar a vida das pessoas; isso nos inspira a promover o progresso e gerar um impacto positivo para nossos colaboradores e para as comunidades que atendemos, enfrentando os desafios mais urgentes da atualidade nas áreas da saúde, meio ambiente e sociedade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2979544/Depositphotos_640198732_XL.jpg

FONTE Medley