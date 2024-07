Megatendências da bioenergia serão debatidas na Fenasucro & Agrocana

Referência para o setor, feira será realizada de 13 a 16 agosto, em Sertãozinho/SP, e espera superar os R$ 8,3 bilhões em negócios alcançados em 2023

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Fenasucro & Agrocana é referência mundial na promoção do setor bioenergético ao lançar novas tecnologias, equipamentos e soluções, ajudando o Brasil a desempenhar seu papel primordial na transição energética global, na sustentabilidade e na mobilidade de baixo carbono.

Em 2024, a feira será realizada de 13 a 16 de agosto em Sertãozinho/SP, no Centro de Eventos Zanini, e espera superar os R$ 8,3 bilhões em negócios, alcançados na última edição.

Feira Mundial da Bioenergia, a Fenasucro & Agrocana será realizada de 13 a 16 de agosto em Sertãozinho/SP (Crédito: Divulgação/Fenasucro & Agrocana)

Nos quatro dias de evento, a feira apresentará as últimas tendências que colaboram para o Brasil se manter na liderança da produção de energia limpa, renovável e sustentável. Estão pautados debates sobre biorrefinarias, SAF (Combustível Sustentável de Aviação), etanol de milho, mobilidade de baixo carbono, hidrogênio verde e combustível do futuro, além de outros temas relacionados à sustentabilidade e competitividade da indústria bioenergética.

Arena de Sustentabilidade

Uma das novidades da 30ª Fenasucro & Agrocana, inclusive, será a estreia da Arena de Sustentabilidade, um espaço em parceria com a Bonsucro e Canaoeste, em que a sigla ESG será protagonista.

"A feira, mais uma vez, está determinada em reforçar o compromisso com a transição energética global, destacando biocombustíveis, energias limpas e mobilidade de baixo carbono. Com mais de 30 anos de história, continuamos a evoluir e a inspirar, não apenas para o presente, mas para um futuro sustentável e próspero para todos", destaca o diretor da Fenasucro & Agrocana, Paulo Montabone.

Cenário otimista

Ao oferecer uma vasta gama de produtos e soluções em cinco macrossetores - bioenergia, agrícola, transporte e logística, indústria e energia -, a feira acontece diante de um contexto otimista. Por isso, prevê receber um público qualificado de empresários e profissionais do setor, além de visitantes de 53 países que têm o evento como plataforma essencial para negócios internacionais, facilitando parcerias estratégicas e a disseminação de práticas sustentáveis.

A 30ª edição também segue com seu papel em promover importantes debates sobre a bioenergia e oferece uma extensa programação de eventos de conteúdo técnico e institucional, com mais de 100 horas, reunindo empresas do setor como STAB, DATAGRO e UNICA.

Com apoio oficial do CEISE Br e organização e promoção da RX Brasil, a Fenasucro & Agrocana tem como presidente de honra o empresário Carlos Ubiratan Garms, diretor administrativo da Cocal e presidente do conselho da UNICA. Garms foi convidado em reconhecimento ao seu trabalho na liderança da Cocal e também por sua relevância para o setor.

"Convido a todos a se juntarem a esta jornada, em uma edição histórica, que será vitrine para inovações tecnológicas que promovem uma economia de baixo carbono e biocombustíveis", reforça Montabone.

Credenciamento

O credenciamento on-line para a edição de 30 anos da Fenasucro & Agrocana já está aberto, é válido para visitantes, imprensa e assessorias e pode ser feito por meio do site www.fenasucro.com.br.

