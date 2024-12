Melhores Presentes de Natal da BLUETTI: Soluções de Energia Portátil para Todos os Estilos de Vida

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Natal é a época de dar e receber, e que melhor maneira de demonstrar apreço do que com um presente prático e inovador? As estações de energia portáteis da BLUETTI oferecem soluções confiáveis e ecológicas, ideais para melhorar a vida cotidiana, seja em casa, ao ar livre ou na estrada.

Principais Estações de Energia Portátil da BLUETTI para Todas as Necessidades

BLUETTI Natal 2024

Para Viagens Leves: BLUETTI AC2A (204Wh/300W)

Pesando apenas 3,6 kg, o AC2A alimenta vários dispositivos simultaneamente. De celulares a pequenos aparelhos de AC, como ventiladores e projetores, é ideal para viagens curtas ou acampamentos.

Para Acampamentos: BLUETTI EB3A (268Wh/600W)

Os campistas podem desfrutar de conforto moderno até mesmo no meio da natureza com o EB3A de 4,6kg. Compacto, mas poderoso, ele pode carregar laptops, mini-geladeiras e até mesmo slow cookers.

Para Produções ao Ar Livre: BLUETTI EB55 (537Wh/700W)

Com 11 saídas, o EB55 alimenta câmeras, drones, luzes e muito mais. É o favorito entre fotógrafos, cinegrafistas e profissionais de campo por sua capacidade de suportar projetos ao ar livre de vários dias.

Para Eventos ao Ar Livre: BLUETTI EB70S (716Wh/800W)

Perfeito para festas ao ar livre ou estandes de festivais, o EB70S alimenta alto-falantes, luzes e até mesmo trituradores de gelo para manter as bebidas geladas nos dias quentes de verão.

Para Viagens Fora da Rede Elétrica: BLUETTI AC180 (1.152Wh/1.800W)

Viajantes de estrada explorando as vastas paisagens do Brasil vão adorar o AC180. Ele sustenta uma geladeira de 60W por 15 horas e recarrega rapidamente por meio de painéis solares, tornando-o perfeito para jornadas remotas.

Para Backup em Casa: BLUETTI AC200MAX (2.048Wh/2.200W)

O AC200MAX é um verdadeiro "poderoso" para quedas de energia ou longas viagens de RV. Ele alimenta a maioria dos aparelhos domésticos, como geladeiras e ar-condicionados, garantindo conforto durante os apagões.

Neste Natal, a BLUETTI lança promoções emocionantes, como vendas relâmpago de fim de ano, brindes de assinatura e descontos exclusivos para membros. Por que não presentear seus amigos e familiares com um presente prático e inovador neste Natal?

