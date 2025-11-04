Menopausa: o impacto silencioso na autoestima feminina e as novas possibilidades de cuidado

A farmacêutica Merz Aesthetics® Brasil reforça a importância do autocuidado e destaca o papel da medicina regenerativa como aliada na recuperação da autoestima

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Embora faça parte da vida de milhões de mulheres, a menopausa ainda é um tema pouco discutido no Brasil. Trata-se de uma fase marcada por profundas transformações físicas e emocionais, que impactam diretamente a autoestima e o bem-estar. Ondas de calor, alterações de humor, insônia, ressecamento da pele, perda de colágeno e flacidez são apenas alguns dos sintomas enfrentados, muitas vezes em silêncio, devido ao estigma social que ainda envolve o tema.

A média de idade da mulher brasileira ao entrar na menopausa é de 48 anos, e os sintomas costumam surgir por volta dos 46. Segundo publicação da revista científica Climateric, 73,1% das brasileiras relataram sintomas durante essa transição, e mais de 78% continuam sentindo os efeitos no período pós-menopausa. Apesar de a maioria das mulheres ser impactada pelos efeitos indesejáveis da menopausa, o estudo também revelou que apenas 52% buscam algum tipo de tratamento. Entre essas, as mulheres pertencentes às classes sociais mais altas são as que mais procuram atendimento especializado, e somente 22% optam pela terapia de reposição hormonal. A maior parte recorre a alternativas como o uso de antidepressivos ou práticas complementares, incluindo acupuntura e ioga.

Estética com propósito

É nesse contexto que a junção de estética e propósito ganha relevância e se apresenta como uma forma de autocuidado e de resgate da autoestima. De acordo com a Dra. Bianca Viscomi, dermatologista e speaker global da Merz Aesthetics®, farmacêutica focada em medicina estética, o foco deve ser sempre na escuta sensível e na personalização: "Cada mulher vive a menopausa de uma forma única. O tratamento estético precisa respeitar essa individualidade, sem padronizações, sem exageros. O objetivo é promover bem-estar e devolver à paciente a leveza de se sentir bem com a própria imagem".

Entre os procedimentos mais indicados para esse público está o uso dos bioestimuladores regenerativos¹,² de colágeno, como Radiesse®. Porém, é necessário aliar esse uso a cuidados com a saúde em geral3. A hidroxiapatita de cálcio presente em Radiesse® atua no fibroblasto, célula responsável pela síntese de colágeno nas células, estimulando a produção da proteína4. Além disso, seu contato estimula a produção de proteoglicanos, macromoléculas que retém água. Dessa forma, sua aplicação também promove a hidratação da pele5,6. A longo prazo, o tratamento com Radiesse® também promove firmeza1,5,7, elasticidade5,5,6,8 e estimula diferentes tipos de colágeno1,9 para uma pele saudável. É imprescindível consultar um profissional da saúde habilitado, pois ele saberá indicar o tratamento que melhor atenderá as necessidades de cada um.

"Diferente de técnicas que apenas preenchem, Radiesse® atua estimulando a produção natural de colágeno pelo próprio organismo, oferecendo um resultado gradual, seguro e natural. Eles contribuem para a melhora da firmeza da pele, da textura e da hidratação, minimizando a flacidez decorrente da queda hormonal, um dos aspectos que mais impactam a autoestima durante e após a menopausa", comenta Viscomi.

Mais do que estética, trata-se de devolver às mulheres o direito de se cuidar, de se olhar com carinho e de se sentir bem em sua própria pele, inclusive em uma fase da vida que ainda sofre com invisibilidade. Como reforça Giovana Pacini, Country Manager da Merz Aesthetics® Brasil, "a menopausa não precisa, e nem deve, ser encarada como sinônimo de perda. Pelo contrário, pode representar um momento de profunda reconexão com o próprio corpo e com uma nova forma de se perceber no mundo. É uma fase que convida ao autocuidado, ao olhar mais atento para as próprias necessidades e desejos, e à liberdade de se priorizar sem culpa. Levar mais leveza, naturalidade, confiança e autoestima para as mulheres são alguns dos nossos principais objetivos aqui na Merz. Em um período como o da menopausa, levantamos a bandeira de que ninguém está deixando de ser quem é, e sim atravessando uma nova etapa da vida, que pode ser igualmente plena e potente."

Radiesse® refere-se a família de produtos Radiesse® Duo (Reg. MS. n° 80829430004) e Radiesse® (+) Lidocaine (Reg. MS. n° 80829430003)

Sobre a Merz Aesthetics ®

Merz Aesthetics® é uma empresa de medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem cada dia com confiança. Temos o objetivo de ajudar pessoas no mundo todo a viverem a melhor versão de si mesmas, por dentro e por fora – de acordo com seu significado pessoal. Clinicamente testado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidado com a pele desenvolvidos para atender às necessidades de cada paciente com alto padrão de segurança e eficácia. Sendo um negócio de família há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics® é reconhecida por criar laços com seus clientes como se fossem parte da família. A sede global da Merz Aesthetics®' fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países no mundo todo. Também faz parte do Grupo Merz, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com .

Consulte um profissional de saúde habilitado.

mais em merzaesthetics.com.

Copyright ©️ 2025 Merz Farmacêutica Comercial LTDA. Todos os direitos reservados. MERZ AESTHETICS é uma marca comercial e/ou marca registrada da Merz Pharma GmbH & Co. KGaA no Brasil e/ou em certos outros países. RADIESSE é uma marca comercial e/ou marca registrada da Merz North America, Inc. no Brasil e/ou em certos outros países. ASSETR-1077- 10/24





Referências

1 - COLEMAN, Kyle M. et al. Neocollagenesis after injection of calcium hydroxylapatite composition in a canine model. Dermatologic Surgery, v. 34, p. S53-S55, 2008.

2 - YUTSKOVSKAYA, Yana Alexandrovna; KOGAN, Evgeniya Alexandrovna. Improved Neocollagenesis and Skin Mechanical Properties After Injection of Diluted Calcium Hydroxylapatite in the Neck and Décolletage: A Pilot Study. Journal of drugs in dermatology: JDD, v. 16, n. 1, p. 68-74, 2017.

3 - Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Blog Vida Saudável. Cuidados com a pele: veja 8 dicas para manter a sua saudável. [Consultado em 08/10/2024]. Disponível em: https://vidasaudavel.einstein.br/cuidados-com-a-pele/

4 - YUTSKOVSKAYA, Yana; KOGAN, Evgenjia; LESHUNOV, Eugene. A randomized, split-face, histomorphologic study comparing a volumetric calcium hydroxylapatite and a hyaluronic acid-based dermal filler. Journal of drugs in dermatology: JDD, v. 13, n. 9, p. 1047-1052, 2014

5 - EVIATAR, Joseph; LO, Christopher; KIRSZROT, James. Radiesse: advanced

techniques and applications for a unique and versatile implant. Plastic and reconstructive surgery, v. 136, n. 5, p. 164-170, 2015.

6 - González, Noelani MD; Goldberg, David J. MD, JD. Evaluating the Effects of Injected Calcium Hydroxylapatite on Changes in Human Skin Elastin and Proteoglycan Formation. Dermatologic Surgery, April 2019 - Volume 45 - Issue 4 - p 547-551.

7 - Figueredo, Vinícius O., et al. "Efficacy and safety of 2 injection techniques for hand biostimulatory treatment with diluted calcium hydroxylapatite." Dermatologic Surgery 46 (2020): S54-S61.

8 - MELAND, Melissa; GROPPI, Chris; LORENC, Z. Paul. Rheological Properties of Calcium Hydroxylapatite With Integral Lidocaine. Journal of drugs in dermatology: JDD, v. 15, n. 9, p. 1107-1110, 2016.

9 - YUTSKOVSKAYA, Yana Alexandrovna; KOGAN, Evgeniya Alexandrovna. Improved Neocollagenesis and Skin Mechanical Properties After Injection of Diluted Calcium Hydroxylapatite in the Neck and Décolletage: A Pilot Study. Journal of drugs in dermatology: JDD, v. 16, n. 1, p. 68-74, 2017.

FONTE Merz Aesthetics® Brasil