Mês da Mulher: entre planos, carreira e maternidade, mulheres enfrentam a infertilidade

Em cenário de adiamento da maternidade, especialistas da Future Fertility defendem avaliação mais precisa da qualidade dos óvulos

BRASILIA, Brasil, 23 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Ela planejou a carreira, viajou e organizou finanças. Mas quando decide engravidar, descobre que nem tudo pode ser planejado. No Mês da Mulher, a fertilidade surge como tema sensível. A mulher contemporânea decide quando quer ser mãe, mas enfrenta um fator que ainda escapa ao controle: o tempo biológico.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de uma em cada seis pessoas no mundo enfrenta algum tipo de infertilidade ao longo da vida. Assim, olhar para a qualidade do óvulo entra em pauta, pois evidências científicas mostram uma variação significativa entre mulheres da mesma idade e até mesmo entre óvulos coletados em um único ciclo de tratamento para engravidar. Ou seja, duas mulheres de 35 anos podem ter realidades biológicas distintas.

"A medicina reprodutiva sempre avaliou óvulos principalmente pela aparência. Porém, essa análise visual é subjetiva e não consegue prever de forma consistente ou confiável o potencial de desenvolvimento embrionário", afirma Dan Nayot, cofundador e diretor médico da Future Fertility, empresa canadense que está revolucionando a análise dos óvulos, presente em clínicas de reprodução humana no Brasil. "A inteligência artificial muda esse cenário porque analisa grandes volumes de imagens e identifica padrões não perceptíveis ao olho humano", completa.

Ao coletar um óvulo para congelar ou realizar a fertilização in vitro, os relatórios da Future Fertility utilizam algoritmos validados cientificamente que oferecem dados adicionais para apoiar a decisão clínica, com um banco de dados com mais de 650 mil imagens de oócitos.

A proposta não é substituir o olhar médico, mas avaliar detalhes não visíveis a olho nu. "A tecnologia permite que médicos tenham uma compreensão mais aprofundada de como a qualidade dos óvulos influencia nos resultados do tratamento", explica Alex Krivoi, cofundador e diretor de tecnologia da empresa.

Em poucos minutos e de forma não invasiva, a plataforma gera uma avaliação objetiva do potencial de desenvolvimento embrionário. Estudos de validação clínica indicam que a avaliação da Future Fertility apresenta melhoria de 28% na precisão preditiva em comparação com o modelo tradicional.

Desta forma, com dados objetivos sobre cada óvulo, há um contexto adicional relevante que ajuda na interpretação dos resultados e apoia um aconselhamento mais claro, além de ajudar famílias a planejar os próximos passos com expectativas mais realistas.

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FONTE Future Fertility