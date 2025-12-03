MetLife e Global Citizen anunciam parceria para impulsionar mudanças econômicas e promover comunidades resilientes

Fundo de Educação FIFA Global Citizen abre inscrições para concessão de subsídios a organizações de base em todo o mundo

SÃO PAULO, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A MetLife anunciou uma parceria de três anos com a Global Citizen, o maior movimento mundial para acabar com a pobreza extrema. Essa nova parceria aproveita as forças da MetLife e sua longa história de promoção da segurança econômica e construção de comunidades mais resilientes para avançar na missão da Global Citizen de erradicar a pobreza extrema. Como parceira principal da Global Citizen, a MetLife fornecerá apoio financeiro, voluntariado de colaboradores e alcance global para impulsionar iniciativas transformadoras em educação e empoderamento econômico.

Além disso, a MetLife Foundation comprometeu-se com US$ 9 milhões como doadora fundadora do Fundo de Educação FIFA Global Citizen. O Fundo tem como objetivo ampliar o acesso à educação de qualidade, à alfabetização e ao esporte, por meio da concessão de subsídios a programas comunitários em mais de 200 localidades ao redor do mundo. Organizações sem fins lucrativos comprometidas em melhorar as oportunidades educacionais para crianças do ensino fundamental (K-12) em todo o mundo, incluindo o Japão, são incentivadas a enviar suas inscrições para financiamento até 31 de dezembro de 2025.

"O acesso a recursos educacionais pode realmente transformar vidas. O Fundo de Educação FIFA Global Citizen aproveita tanto a linguagem universal do esporte quanto o impacto transformador da educação para oferecer às crianças um futuro mais confiante", disse Denise Coelho, diretora de marketing e comunicação da MetLife Brasil. "A parceria da MetLife com a Global Citizen, juntamente com o apoio da MetLife Foundation ao Fundo de Educação FIFA Global Citizen, impulsionará mudanças positivas e ajudará a construir comunidades mais resilientes no Brasil. Incentivamos organizações qualificadas a se inscreverem para os subsídios."

As inscrições estão abertas para organizações comunitárias que trabalham para melhorar a qualidade e o acesso à educação e ao esporte para crianças. Aproximadamente 150 organizações, atendendo entre 500 e 10.000 jovens, receberão subsídios que variam de US$ 50.000 a US$ 250.000. A primeira rodada de beneficiários será anunciada no início de 2026.

A parceria da MetLife com a Global Citizen exemplifica seu compromisso duradouro com a construção de comunidades mais resilientes, além de criar oportunidades significativas para o engajamento dos colaboradores, voluntariado e participação ativa em programas de educação e resiliência comunitária.

Para saber mais sobre o Fundo de Educação FIFA Global Citizen e inscrever um projeto para subsídio, visite: https://glblctzn.me/metlife-edu-fund.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas ("MetLife"), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e institucionais a construir um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife atua em mais de 40 mercados globais e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Ásia, América Latina, Europa e Oriente Médio. Para mais informações, visite metlife.com.

Sobre a MetLife Foundation

Na MetLife Foundation, estamos comprometidos em promover mobilidade econômica inclusiva. Colaboramos com organizações sem fins lucrativos e concedemos subsídios alinhados a três áreas estratégicas – empoderamento econômico, saúde financeira e comunidades resilientes – enquanto envolvemos voluntários da MetLife para ampliar o impacto. A MetLife Foundation foi criada em 1976 para dar continuidade à longa tradição da MetLife de contribuições corporativas e envolvimento comunitário. Desde sua criação, a MetLife Foundation já contribuiu com mais de US$ 1 bilhão para fortalecer comunidades onde a MetLife está presente. Para saber mais, visite www.metlife.org.

FONTE MetLife