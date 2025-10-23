MGI Tech firma parceria com o Grupo Eva Holding para ampliar a precisão no monitoramento de doenças

São Paulo, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A MGI Tech Co., Ltd. ("MGI"), empresa dedicada ao esenvolvimento de ferramentas e tecnologias essenciais para impulsionar a inovação nas ciências da vida, firmou uma parceria estratégica com o Grupo Eva Holding, grupo brasileiro que atua em genômica plicada à saúde humana, saúde animal e agronegócio. A iniciativa tem como objetivo expandir o acesso dos pacientes brasileiros à genômica, incluindo esforços conjuntos no desenvolvimento do setor genético nacional.

O acordo contempla a instalação de sequenciadores genéticos que ampliam o acesso público a tecnologias genômicas de ponta e aumentam a precisão no rastreamento de doenças oncológicas, como o DNBSEQ-T7, um sistema de alto desempenho que já foi utilizado no maior projeto de sequenciamento genômico do Brasil. Este é o primeiro T7 com certificação IVD (In Vitro Diagnostic) vendido na América Latina, e também o primeiro e único alto rendimento equipamento IVDI do Brasil, o que significa que, pela primeira vez, o equipamento está certificado para uso clínico no país e em toda a região, além de sua aplicação anterior em pesquisa.

"O DNBSEQ-T7 é um sequenciador de alto desempenho que combina grande capacidade de processamento com flexibilidade para múltiplas aplicações, incluindo sequenciamento de genoma completo, exoma e transcriptoma. Sua tecnologia DNBSEQ™ entrega dados de alta qualidade a baixo custo", afirma Carlos Carpio, Diretor Comercial Sênior da MGI América Latina e Gerente Geral da MGI no Brasil.

Com seu alto desempenho, o DNBSEQ-T7 permite resolver estruturas genômicas complexas e preencher lacunas em montagens de genomas, proporcionando análises de DNA mais profundas e contínuas. Essa tecnologia contribui para a geração de dados mais abrangentes, melhora a qualidade final das montagens, apoia a detecção precisa de variantes e oferece uma visão mais ampla do perfil genético.

O Grupo Eva Holding é composto por quatro marcas focadas em diferentes segmentos, todas tendo o DNA como ferramenta central:

- Predictus Gene – voltada para análises preditivas humanas por meio de sequenciamento de

genoma completo (WGS).

- OLLIN – dedicada ao diagnóstico clínico de doenças raras.

- Pet Nex – especializada

em análises genéticas para pets.

- Earth Biome – com foco na genômica aplicada à pecuária e agricultura.

"A MGI agora é nossa principal parceira na disponibilização de tecnologia de sequenciamento genético de ponta. Essa colaboração representa mais um passo importante em inovação com impacto real, especialmente para os pacientes oncológicos", afirma Dr. Rene Pimenta da Silva Junior, CEO da OLLIN Análises Genômicas, e Dr. Carolina A. Barbosa, Presidente da Grupo Eva Holding

Como parte de sua estratégia, o grupo centralizará suas operações genômicas de alta complexidade em um parque tecnológico, garantindo maior eficiência, controle de qualidade e escalabilidade em seus projetos.

Sequenciamento genético: um aliado da medicina de precisão

O sequenciamento genético desempenha papel crítico na triagem de diversos tipos de câncer, ajudando a identificar genes associados ao desenvolvimento de doenças. Com maior nível de precisão, os médicos podem recomendar tratamentos mais eficazes e personalizados, resultando em melhores desfechos clínicos e maior taxa de sobrevida dos pacientes.

Além disso, em casos de câncer hereditário, em que há predisposição genética para o desenvolvimento da doença, a tecnologia pode apoiar a medicina preditiva, possibilitando medidas preventivas.

"Compreender os riscos de determinadas doenças permite a adoção de estratégias de prevenção mais assertivas, bem como a comparação de opções terapêuticas para selecionar aquelas com maior probabilidade de resposta positiva, com base no histórico genético de cada paciente", conclui Carlos Carpio.

Sobre a MGI

A MGI Tech Co., Ltd. (e suas subsidiárias, conjuntamente referidas como MGI) é dedicada ao desenvolvimento de ferramentas e tecnologias essenciais que impulsionam a inovação em ciências da vida. Seu foco está em P&D; fabricação e comercialização de instrumentos, reagentes e produtos relacionados nas áreas de ciências da vida e biotecnologia.

A empresa fornece equipamentos digitais em tempo real, multiômicos e de espectro completo para medicina de precisão, agricultura, saúde e diversos outros setores. Fundada em 2016, a MGI se consolidou como líder global em ciências da vida, atendendo clientes em seis continentes e estabelecendo centros de pesquisa, fábricas, unidades de treinamento e serviços de pós-venda em escala mundial.

A MGI se destaca como uma das poucas empresas capazes de desenvolver e produzir em massa

sequenciadores genômicos clínicos de diferentes capacidades, variando de gigabases a terabases. Com expertise incomparável, produtos de ponta e compromisso com o impacto global, a MGI continua moldando o futuro das ciências da vida.

Saiba mais em: https://en.mgi-tech.com/, LinkedIn, X e YouTube.

Sobre o Grupo Eva Holding

O Grupo Eva Holding é uma plataforma integrada de genômica e biotecnologia que atua nos segmentos de saúde humana, saúde animal e agronegócio, sempre com foco na aplicação prática do DNA como ferramenta de transformação. Com presença nacional e parcerias estratégicas globais, o grupo reúne pesquisa, inovação e serviços clínicos em um ecossistema único, oferecendo soluções de ponta em diagnóstico, medicina personalizada, genômica preditiva, saúde preventiva e biotecnologia aplicada.

Por meio de suas marcas – Predictus Gene, OLLIN, Pet Nex e Earth Biome – o Grupo Eva Holding se posiciona como protagonista na construção do futuro da medicina de precisão e da genômica aplicada, unindo tecnologia, ciência e impacto social em larga escala.

