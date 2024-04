Marketing

All Products MGI Tech inaugura Centro de Experiência do Cliente no Brasil para contribuir com o avanço da genômica na América Latina MGI 19 abr, 2024, 14:26 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo O laboratório possui tecnologia de ponta para apoiar pesquisas de laboratórios clínicos e instituições de saúde, melhorando a precisão de diagnósticos e tratamentos. O setor agrícola também pode se beneficiar SÃO PAULO, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Contribuindo para o avanço da genômica na América Latina, a MGI Tech Co. (MGI), uma empresa comprometida em construir ferramentas e tecnologias essenciais para liderar as ciências da vida, anuncia o lançamento de seu Centro de Experiência do Cliente (CEC) no Brasil. Compromisso com a saúde do Brasil Continue Reading

O objetivo é fornecer instalações para laboratórios clínicos e de pesquisa, hospitais e universidades aprimorarem o aprendizado e a experiência com tecnologia de sequenciamento genético, aplicada em medicina de precisão, oncologia, agrigenômica (aplicação da genética na agricultura) e metagenômica (estudo da genetica de comunidades microbianas), entre outros segmentos.

"A pesquisa genômica tem crescido exponencialmente na região. À medida que aumenta a procura por testes de sequenciação de nova geração no diagnóstico do câncer e no rastreio genético, os hospitais, clínicas, laboratórios e universidades precisam contar com laboratórios de apoio para melhorar as suas capacidades com soluções acessíveis, aumentar a velocidade de processamento de amostras e elevar a qualidade de dados", afirma Carlos Carpio, Diretor Comercial Sênior da MGI LATAM e Gerente Geral da MGI Brasil.

"Nosso Centro de Experiência do Cliente poderá contribuir significativamente para o desenvolvimento científico da região, reduzindo custos de sequenciamento, ampliando as aplicações clínicas e, portanto, tornando diagnósticos e tratamentos de precisão mais acessíveis à população", completa.

O laboratório também desempenhará o papel de Centro da MGI no Brasil, permitindo a expansão das operações em toda a América Latina. Isso reforça o compromisso da MGI em ampliar a acessibilidade global à genômica nesta região. A MGI atua na América Latina desde 2019 e já fez parceria com diversos clientes, como Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Brasil, Biogenar na Argentina, Gencell na Colômbia, Genos no México e Grupo TCL no Chile.

No Brasil, a tecnologia da MGI também apoia o maior projeto brasileiro de sequenciamento genômico, que visa sequenciar, dentre outros, os genomas completos de milhares de pacientes com doenças raras e cânceres hereditários, em busca de marcadores genéticos para rastrear essas doenças e permitir diagnóstico precoce. Coordenador do projeto genômico, Dr. João Bosco de Oliveira Filho destaca a tecnologia da MGI: "Tive uma experiência maravilhosa trabalhando com a equipe da MGI. A tecnologia é sólida, a qualidade dos dados é excelente e o apoio está disponível quando necessário", ele também saúda a importância do lançamento do CEC: "Os investigadores e laboratórios de diagnóstico precisam se manter atualizados sobre as tecnologias disponíveis para avançarem nos seus estudos e testes; portanto, é muito importante ter um laboratório de apoio local e pessoal de serviço".

Tecnologia de ponta fornecida no laboratório

A MGI opera em 100 países e possui outros 9 Centros de Experiência do Cliente em todo o mundo. O centro brasileiro, localizado no Brooklin Paulista, em São Paulo, proporcionará um local para laboratórios clínicos, universidades e hospitais realizarem demonstrações, aprimorando sua formação e experiência com a tecnologia da empresa. Profissionais altamente qualificados conduzirão sessões de treinamento certificadas, demonstrações, avaliações e suporte local a novas aplicações.

O CEC, com 270 m2, é composto por quatro áreas distintas: laboratório NGS (Next Generation Sequencing), laboratório de automação, laboratório BIT e laboratório de engenharia. O Centro de Experiência da MGI apresenta o sequenciador de alto rendimento DNBSEQ-T7, o sequenciador de alta velocidade DNBSEQ-G99, o robusto e flexível DNBSEQ-G400 e o sequenciador portátil e fácil de usar DNBSEQ-E25*.

No laboratório de automação, a empresa oferece acesso à tecnologia de ponta, com sistema de preparação de amostras MGISP-100 e MGISP-960, extratores automatizado de ácido nucleico de alto e baixo rendimento MGISP-384 e MGISP-NE32, e o sistema automatizado de processamento de transferência de amostras MGISTP -7000. Existem também produtos de bioinformática, como ZTRON Pro, uma plataforma de processamento e armazenamento de dados, e MegaBOLT, da série de aceleradores de análise de bioinformática.

Pesquisadores e outros profissionais poderão experimentar a gama de soluções MGI de ponta a ponta no CEC São Paulo, que está totalmente equipado para conduzir protocolos laboratoriais de genômica.

O CEC São Paulo está localizado na Avenida das Nações Unidas, 11.633 – 15º andar – Brooklyn – São Paulo (SP). Maiores informações: [email protected].

Sobre a MGI

A MGI Tech Co. Ltd. (MGI), com sede em Shenzhen, Hong Kong, uma empresa comprometida em desenvolver soluções tecnológicas essenciais para liderar as ciências da vida. Com base em sua tecnologia exclusiva, a MGI se concentra em pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de instrumentos de sequenciamento, reagentes e produtos relacionados para apoiar pesquisas em ciências da vida, agricultura, medicina de precisão e saúde. A MGI é um dos principais produtores de sequenciadores genéticos de alta produtividade, e suas plataformas multi-ômicas incluem sequenciamento genético, imagens e automação laboratorial. A missão da MGI é desenvolver e promover ferramentas avançadas para futuros cuidados com a saúde. Para mais informações, visite o site da MGI ou conecte-se no Twitter, LinkedIn ou YouTube.

*Certos sequenciadores podem ser usados apenas para fins de pesquisa e não para uso em quaisquer procedimentos de diagnóstico. Consulte seu contator MGI local para obter detalhes.

