Microland anuncia status mundial Elite Plus com Juniper Networks para lançar oferta de rede como serviço

A Microland irá se concentrar na construção e no lançamento de uma rede como serviço (NaaS) baseada na experiência do usuário para permitir o crescimento e gerar resultados de negócios aos clientes por meio da transformação digital orientada por IA, impulsionada pela Juniper Mist™

BENGALURU, Índia, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Microland, líder mundial em transformação digital, anunciou hoje seu status Elite Plus com a Juniper Networks, líder em redes nativas e seguras de IA. Os parceiros escolhidos para o programa Elite Plus demonstraram seu compromisso com a Juniper e têm o maior potencial para proporcionar crescimento contínuo. Através do programa Elite Plus, a Microland irá construir e lançar uma oferta de solução - Network as a Service (NaaS) por meio de um plano de investimento conjunto entre a Microland e a Juniper.

A Juniper Networks irá investir na oferta NaaS da Microland, na qual a Microland está desenvolvendo recursos e integrações entre as soluções empresariais de AI-Native Networking da Juniper Networks impulsionadas por Mist AI™ e plataforma Intelligeni NetOps baseada em automação e AIOps para fornecer adoção acelerada, bem como operações de rede otimizadas e centradas na experiência do usuário como parte de uma oferta de NaaS para empresas ao redor do mundo.

As empresas podem enfrentar complexidade com soluções de rede tradicionais em comparação com soluções baseadas em IA, incluindo problemas com modelos de implantação e gerenciamento, que podem, em última análise, impactar a experiência dos usuários finais. As redes tradicionais também podem ser caras para transformar e operar, lentas para mudar, carecer de inovação e não proporcionar uma melhor experiência aos seus usuários empresariais e clientes finais. Com o advento da tecnologia de redes definidas por software (SDN), operações de IA (AIOps) e automação, as redes empresariais estão passando por uma mudança transformadora.

Com isto em mente, a Microland está anunciando sua oferta de Network as a Service (NaaS) , impulsionada por dados da Juniper Mist AI e seu próprio Intelligeni NetOps, que oferece capacidades de observação profunda, hiperautomação e análise baseadas em AIOps. O objetivo da oferta NaaS da Microland é ajudar as empresas a alcançar melhorias de ordem de grandeza na resiliência, confiabilidade e eficiência de sua infraestrutura de rede.

Robert Wysocki, Vice-Presidente Sênior de Redes e Segurança Cibernética da Microland, disse: "Estamos entusiasmados em estabelecer este relacionamento estratégico com a Juniper Networks, à medida que nossas empresas compartilham o foco em oferecer soluções de rede centradas na experiência do usuário a nossos clientes e também uma filosofia semelhante de IA e operações de rede orientadas por plataforma. Nossa oferta de NaaS impulsionada pelo Intelligeni NetOps da Juniper e da Microland irá ajudar a oferecer excelentes experiências de rede a nossos clientes."

Gordon Mackintosh, Vice-Presidente de Grupo de Organização de Parcerias Juniper na Juniper Networks, disse: "A Juniper Networks sente o prazer de contratar a Microland como parceira internacional Elite Plus no programa Juniper Partner Advantage (JPA). A Juniper se esforça por oferecer um plano estratégico de investimento conjunto com nossos parceiros Elite Plus para garantir que apoiamos nossos parceiros, ao oferecer soluções e serviços personalizados que atendam às necessidades dos clientes em suas regiões. A oferta NaaS da Microland, impulsionada pela tecnologia AI-Native Networking da Juniper, ajudará a permitir experiências de rede transformadoras aos clientes da Microland em todo o mundo."

O compromisso da Microland em "Fazer o Digital Acontecer" permite que a tecnologia faça mais e interfira menos. Facilitamos a transição das empresas para a infraestrutura digital NextGen através de nosso extenso portfólio de serviços, incluindo nuvem e centrais de dados, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT industrial. Garantimos que a adoção de serviços digitais seja previsível, confiável e estável.

A Microland está fazendo o mundo digital acontecer para empresas com muito foco em serviços que são mais relevantes do que nunca a nossos clientes atuais e futuros, garantindo resultados comerciais. Constituída em 1989 e com sede em Bengaluru, na Índia, a Microland tem mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e centros de entrega na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Juniper Networks, o logotipo da Juniper Networks e outras marcas da Juniper Networks são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Juniper Networks, Inc. nos EUA e/ou em outros países.

