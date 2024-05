Microland 宣佈獲得 Juniper Networks 的全球 Elite Plus 身份，推出網絡即服務產品

Microland 將專注於建立和推出以使用者體驗為基礎的網絡即服務 (NaaS),以透過由 Juniper Mist™ 提供支援的 AI 驅動數位轉型,實現成長並推動客戶的業務成果

印度邦加羅爾2024年4月30日 /美通社/ -- 全球數位轉型領導者 Microland 今天宣佈獲得安全 AI 原生網絡領域領導者 Juniper Networks 的 Elite Plus 身份。獲選成為 Elite Plus 計劃的合作夥伴已表明了他們對 Juniper 的承諾,並且具備實現持續成長的最大潛力。 藉助 Elite Plus 計劃,Microland 將透過與 Juniper 之間的共同投資計劃,建立並推出解決方案網絡即服務(NaaS)。

Juniper Networks 將投資於 Microland 的 NaaS 產品,在該產品中,Microland 會在由 Mist AI™ 提供支援的 Juniper Networks AI-原生網絡企業解決方案,以及基於 Microland 的 AIOps 和自動化的 Intelligeni NetOps 平台之間建立功能和實現集成,以提供加速採用和以使用者體驗為中心的最佳化網路營運,作為 NaaS 產品的一部分向全球企業提供。