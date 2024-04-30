Microland 宣佈獲得 Juniper Networks 的全球 Elite Plus 身份，推出網絡即服務產品

與 AI 驅動的解決方案相比，企業可能會遇到傳統網絡解決方案的複雜性，包括部署和管理模型的問題，這最終會影響終端使用者的體驗。傳統網絡也可能具有高昂的轉型和營運成本，而且變化緩慢、缺乏創新，可能無法為其商業使用者和最終客戶提供更好的體驗。隨著軟體定義網路 (SDN) 技術、AI 營運 (AIOps) 和自動化的出現，企業網路正在經歷一場變革。

有鑑於此，Microland 宣佈推出網路即服務 (NaaS) 產品，該產品由來自 Juniper Mist AI 的資料及其自身的 Intelligeni NetOps 提供支援，可提供基於 AIOps 的深度可觀察性、超自動化和分析功能。Microland 的 NaaS 產品旨在幫助企業在其網絡基礎設施的彈性、可靠性和效率方面實現數量級的改進。

Microland 網絡和網絡安全高級副總裁 Robert Wysocki 表示：「我們很高興與 Juniper Networks 建立這種戰略關係，因為我們兩家公司共同致力於為客戶提供以使用者體驗為中心的網絡解決方案，也秉承類似的 AI 和平台驅動網絡營運理念。我們的 NaaS 產品由 Juniper 和 Microland 的 Intelligeni NetOps 提供支援，將有助於為我們的客戶提供出色的網絡體驗。」

Juniper Networks 的 Juniper 合作夥伴組織集團副總裁 Gordon Mackintosh 表示：「Juniper Networks 很高興 Microland 能加入 Juniper Partner Advantage (JPA) 計劃，簽署成為全球 Elite Plus 合作夥伴。Juniper 致力與 Elite Plus 合作夥伴實現戰略性共同投資計劃，以確保我們能夠為合作夥伴提供量身定制的解決方案和服務，滿足他們所在地區的客戶需求。Microland 的 NaaS 產品由 Juniper 的 AI-原生網絡技術提供支援，將有助於為 Microland 的全球客戶帶來變革性的網絡體驗。」

Microland 簡介

Microland 致力於「實現數碼化」，讓技術發揮更大作用，同時減少對使用者的干擾。我們透過包括雲端和資料中心、網絡、數位工作場所、網絡安全和工業物聯網在內的廣泛服務組合，讓企業更輕鬆過渡到下一代數位基礎設施。我們確保所採納的數碼服務具預測性、可靠性和穩定性。

Microland 致力為企業實現數碼化，並著重提供與我們的客戶和潛在客戶更相關的服務，以確保業務成果。Microland 成立於 1989 年，總部設於印度班加羅爾，在亞洲、澳洲、歐洲、中東和北美設有辦公室和交付中心，擁有超過 4,500 位數碼專家。

Juniper Networks、Juniper Networks 標誌和其他 Juniper Networks 商標是 Juniper Networks, Inc. 在美國和/或其他國家/地區的商標和/或註冊商標。

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SOURCE Microland