Minerva Foods e Rumin8 divulgam resultados de estudo inédito sobre redução de metano em bovinos no Brasil

Pesquisa conduzida com a Esalq-USP aponta redução significativa de emissões e melhora na eficiência alimentar de bovinos da raça nelore.

SÃO PAULO, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Minerva Foods, companhia global de alimentos e maior exportadora de carne bovina da América do Sul, e a Rumin8, empresa australiana de tecnologia climática voltada ao desenvolvimento de aditivos alimentares para reduzir as emissões de metano na pecuária, divulgaram nesta terça-feira os resultados de um estudo que apontou reduções significativas nas emissões de metano em bovinos, além de ganhos de eficiência alimentar.

A pesquisa foi conduzida em parceria com a Universidade de São Paulo, por meio da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP), uma das principais instituições de pesquisa agropecuária do país.

O estudo, com duração de 120 dias, avaliou os efeitos do aditivo alimentar da Rumin8 sobre as emissões de metano entérico e o desempenho produtivo de bovinos da raça nelore, em condições que simulam a operação de confinamentos comerciais no Brasil. Os animais que receberam o aditivo em dieta total misturada (TMR, na sigla em inglês) apresentaram redução de 50,4% nas emissões de metano e melhora estatisticamente significativa de 5% na eficiência de conversão alimentar, em comparação com os bovinos alimentados com a mesma dieta sem o aditivo.

O CEO da Rumin8, David Messina, afirmou que a colaboração representa um passo importante para ampliar o uso de tecnologias de redução de metano em um dos maiores mercados de bovinos do mundo.

"Ficamos satisfeitos com a parceria com a Minerva e a Esalq-USP para avaliar a capacidade da Rumin8 de mitigar as emissões de metano e seus efeitos sobre o desempenho animal em um ambiente que simula as condições de um confinamento comercial brasileiro."

"Minerva e Rumin8 compartilham o compromisso de reduzir as emissões de metano no setor agropecuário e de alimentos, e foi muito positivo ter esse trabalho validado por uma das instituições acadêmicas mais respeitadas do Brasil." "Os resultados deste estudo foram expressivos e passarão a integrar nosso conjunto de dados à medida que avançamos rumo à comercialização no Brasil, país que abriga o maior rebanho bovino comercial do mundo."

O estudo também constatou que a intensidade de metano por quilograma de ganho de peso vivo caiu de 77,2 g/kg para 39,6 g/kg na comparação entre bovinos alimentados apenas com dieta total misturada e aqueles que receberam o aditivo.

Ao todo, o ensaio resultou em uma redução estimada de 29,8 toneladas de CO₂ equivalente em emissões de gases de efeito estufa, além de registrar ganhos de produtividade e menor consumo de ração. A verificação independente desses resultados está em andamento e é conduzida por empresas especializadas em certificação de carbono para o setor agropecuário, entre elas Athian e FoodChain ID.

"Este estudo evidencia o potencial da inovação e da colaboração entre indústria, ciência e tecnologia para enfrentar um dos desafios mais urgentes da agenda climática da pecuária", afirmou um porta-voz da Minerva Foods. "Reduzir as emissões de metano é uma prioridade estratégica para avançar em uma produção pecuária mais sustentável, e iniciativas como esta ajudam a acelerar soluções que conciliam produtividade e responsabilidade ambiental."

O experimento envolveu dois grupos de touros da raça nelore. O primeiro grupo reuniu 80 animais mantidos em baias individuais, o que permitiu medir com precisão o consumo de ração e as emissões de metano. Os animais foram divididos entre um grupo de controle, alimentado apenas com dieta total misturada, e outro que recebeu a mesma dieta com suplementação do aditivo.

Um segundo grupo, formado por 200 touros da raça nelore, recebeu o aditivo em baias coletivas, em um desenho experimental que buscou reproduzir as condições operacionais de escala comercial.

Ao longo do período do estudo, os bovinos receberam uma dieta de terminação típica de confinamentos brasileiros, composta por 12% de volumoso e 88% de concentrado, tendo o milho moído como principal ingrediente. O consumo de ração foi monitorado diariamente, e o desempenho produtivo foi avaliado por meio de medições de peso vivo ao longo do ensaio.

Segundo os pesquisadores envolvidos, os resultados colocam o aditivo testado entre as estratégias de mitigação de metano mais promissoras já avaliadas pela instituição, com potencial para reduzir a pegada ambiental da produção de carne bovina e, ao mesmo tempo, elevar a eficiência produtiva.

A iniciativa reforça o compromisso da Minerva Foods com o avanço de soluções inovadoras voltadas ao desenvolvimento sustentável da cadeia pecuária, por meio de parcerias com empresas de tecnologia e instituições de pesquisa de referência.

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FONTE Rumin8