Modelo Maria Klaumann leva Alo para as ruas de Nova Iorque

NOVA IORQUE, 13 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A modelo brasileira Maria Klaumann, um dos principais nomes da nova geração do cenário da moda, acaba de estrelar para Alo (Alo Yoga) pelas ruas de Nova York. Fotografada pelo renomado fotógrafo chileno Sebastian Sabal, Klaumann, da Mega Models, apresenta os looks da marca criada por Danny Harris e Marco DeGeorge, conhecida por combinar bem-estar e estilo.

Alo (Alo Yoga), com mais de 50 lojas nos Estados Unidos e expansão recente para o mercado europeu, se destaca por levar a moda dos estúdios e academias para as ruas. Essa combinação é personificada por Maria Klaumann, que concilia uma carreira agitada com uma rotina saudável e ativa. "Foi uma experiência incrível. Fotografar em Nova York, cidade que adoro, para uma marca que admiro", afirmou a modelo.

A estratégia Alo é focada no bem-estar. As lojas são minimalistas, com foco nos produtos. Algumas contam com estúdios de ioga e espaço para cafés, para proporcionar uma experiência diferenciada.

Representada pela Lions Management em Nova York e pela Mega Models no Brasil, Klaumann, revelação há cerca de três anos, vem consolidando sua posição no cenário internacional da moda. Recentemente, trabalhou para grifes renomadas como Michael Kors e a italiana Replay. Também foi destaque nos 40 anos da grife brasileira Reinaldo Lourenço.

Klaumann foi capa de importantes publicações, incluindo Vogue (Portugal e Brasil), The Magazine Germany e Harper's Bazaar Brasil. Nas redes sociais, possui significativa influência, com cerca de 1 milhão de seguidores que acompanham sua presença no mundo da moda.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2436919/foto_8.jpg

FONTE Mega Models