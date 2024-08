Moderno e versátil: conheça o novo Forno Multifunções com Air Fryer da KitchenAid

A KitchenAid, marca renomada de eletroportáteis premium, aumenta o seu portfólio de produtos no Brasil com o seu novo forno elétrico de bancada, capaz de transformar qualquer cozinha

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A KitchenAid apresenta seu mais novo lançamento no mercado brasileiro: o forno elétrico KitchenAid, um produto que redefine o conceito de eficiência e versatilidade na cozinha. Desenvolvido pensando na praticidade do consumidor, o forno elétrico KitchenAid tem como destaque a função air fryer, que frita os alimentos uniformemente, sem precisar virá-los, graças à cesta No-Flip, e também a função pizza que, junto da pedra de cerâmica de 30cm para assar, deixa massa crocante e deliciosa. Além disso, o forno conta com diversas outras funcionalidades, como torrar, grelhar, assar, fermentar, desidratar e muito mais que atendem tanto chefs profissionais quanto entusiastas da culinária.

O forno possui não somente uma tecnologia 360º Air Fry com aquecimento de convecção, que distribui o ar por todo o forno, permitindo que os alimentos cozinhem ou fritem completamente, mas também um sistema de controle de temperatura preciso, que possibilita ajustes exatos, garantindo resultados consistentes em cada preparo e contribuindo para um cozimento bem preciso que facilita a preparação de uma variedade de pratos, desde assados perfeitos até sobremesas delicadas, sempre com a máxima eficiência energética.

O painel digital intuitivo é outro destaque do forno elétrico KitchenAid, projetado para oferecer uma experiência de uso simples e agradável. Os usuários podem selecionar facilmente as configurações desejadas, seja para grelhar, assar ou cozinhar lentamente. A iluminação interna de LED e a porta de vidro resistente ao calor permitem acompanhar todo o processo de cozimento com clareza.

O forno elétrico KitchenAid vem acompanhado de uma pedra para assar pizzas, que proporciona uma crosta crocante e um cozimento uniforme, trazendo a experiência das melhores pizzarias para a sua casa. Outros acessórios incluem bandejas de fritura e grelhas, que aumentam ainda mais a versatilidade do produto, permitindo preparar uma ampla variedade de receitas com facilidade.

Disponível na cor Black Matte, o forno elétrico KitchenAid também agrega valor estético à cozinha, complementando qualquer decoração com seu design elegante e moderno. Este lançamento, que promete transformar a experiência culinária dos brasileiros, trazendo uma combinação imbatível de tecnologia, versatilidade e estilo, já está disponível no site oficial da marca e nos principais marketplaces de eletrodomésticos a partir de R$ 1.799.

