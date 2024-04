Módulos LONGi lideram o Ranking Operacional de Energia Solar do Brasil da ePowerBay em 2023

SÃO PAULO, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A LONGi se destaca na liderança do Ranking Operacional de Energia Solar do Brasil da ePowerBay, com seus módulos fotovoltaicos garantindo anualmente as principais posições.

No cenário dinâmico da energia renovável, eficiência é o nome do jogo. À medida que as nações ao redor do mundo se esforçam para alcançar ambiciosas metas de energia limpa, os holofotes estão cada vez mais voltados para empresas que podem oferecer soluções de alto desempenho.

A ePowerBay, uma plataforma líder em análises de energia e insights de mercado, tem sido fundamental para rastrear o desempenho operacional dos ativos de energia renovável em todo o Brasil. Seus rankings mensais servem como uma referencia para os players da indústria e investidores, oferecendo insights valiosos sobre a eficácia de diferentes tecnologias em cenários do mundo real.

Os rankings da ePowerBay validam a eficácia dos módulos em operação no país, destacando consistentemente os módulos LONGi entre os principais desempenhos no cenário de energia renovável do Brasil. No último Ranking Solar Anual, onde a ePowerBay compilou os dados de 2023, 6 dos 10 principais projetos solares no Brasil são alimentados por módulos LONGi. Mais impressionante ainda, a empresa aparece novamente em 10 posições dos 20 projetos solares mais eficientes do país.

No coração do sucesso da LONGi nestes rankings está seu compromisso inabalável com a eficiência e a inovação. A LONGi é renomada por seus painéis solares monocristalinos de ponta, projetados para maximizar a produção de energia enquanto minimizam os requisitos de espaço. Esses módulos apresentam eficiências de conversão líderes na indústria, permitindo que gerem mais eletricidade a partir da mesma quantidade de luz solar em comparação com as tecnologias solares convencionais.

A importância da eficiência na energia solar não pode ser subestimada. Em um país como o Brasil, onde a luz solar é um recurso natural abundante, aproveitá-la de forma eficaz é fundamental para impulsionar a adoção da energia solar como pilar da transição energética. Os módulos da LONGi, com suas características de desempenho superiores, têm se mostrado perfeitos para o mercado brasileiro, oferecendo resultados ótimos mesmo em condições ambientais desafiadoras.

A plataforma da ePowerBay serve como um testemunho do papel crucial que insights baseados em dados desempenham na moldagem do futuro da energia renovável. Ao fornecer métricas de desempenho transparentes e confiáveis, a ePowerBay capacita os stakeholders a tomarem decisões informadas, impulsionando a transição para um cenário de energia mais sustentável.

A cada mês que passa, à medida que os módulos da LONGi continuam a se destacar nos rankings da ePowerBay, eles servem como um farol de esperança para um futuro alimentado por fontes de energia limpa, eficientes e sustentáveis.

Para mais informações sobre a ePowerBay e seus rankings, visite o site deles em https://www.epowerbay.com.

Sobre a LONGi

Fundada em 2000, a LONGi está comprometida em ser a empresa líder em tecnologia solar do mundo, focando na criação de valor orientada pelo cliente para a transformação completa do cenário energético.

Sob sua missão de 'fazer o melhor uso da energia solar para construir um mundo verde', a LONGi se dedicou à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, cobrindo wafer, células e módulos de silício mono, soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aprimorou suas capacidades para fornecer energia verde e, mais recentemente, também abraçou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de zero carbono. Visite www.longi.com.

