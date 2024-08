Motorola Solutions celebra 45 anos no Brasil

Diversidade de talentos e os principais clientes do Brasil ajudam a promover a inovação em segurança pública no mundo

SAO PAULO, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Motorola Solutions (NYSE:MSI) comemora 45 anos de inovação e crescimento no Brasil, com presença desde 1979, tendo seu primeiro escritório em Brasília.

Hoje, a sede da companhia está localizada na Zona Sul de São Paulo e traz o Experience Center, um espaço tecnológico de fomento à inovação. Nele é apresentado o ecossistema com tecnologias integradas capazes de unificar recursos de voz, vídeo e dados nos centros de comando, simplificando os fluxos de trabalho com objetivo de ajudar os serviços de emergência a terem decisões com maior foco, precisão e velocidade.

"Nossas equipes técnicas e de negócios altamente talentosas no Brasil vivem e respiram o compromisso da nossa companhia em resolver problemas críticos de forma mais eficaz e segura", diz Gustavo Ancheschi, country manager da Motorola Solutions Brasil. "Tudo o que fazemos é centrado na segurança. Construímos e conectamos tecnologias, nas quais voz, vídeo e software trabalham juntos para melhorar a consciência situacional, automatizar a resposta e fortalecer a colaboração para ajudar a proteger pessoas, cidades e patrimônios em todos os lugares."

Agências e empresas de segurança pública em todo o Brasil e na América Latina contam com as tecnologias da Motorola Solutions para fortalecer os resultados de proteção para comunidades e operações de negócios. Entre eles estão o Exército Brasileiro , Polícia Militar do Estado de São Paulo, os sistemas penitenciários de Manaus e do Paraná , da Paraíba e do Piauí, Prefeitura de João Pessoa e empresas como Petrobras , Adecoagro , MetrôRio , Prefeitura de Belo Horizonte, Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e Socicam.

O número de colaboradores da Motorola Solutions no Brasil dobrou desde 2023, refletindo o compromisso da empresa em construir uma força de trabalho diversificada e de alto desempenho. A companhia ressalta a participação feminina na equipe - acima da média do mercado - e a retenção de 70% dos estagiários desde a admissão em 2023.

Sobre a Motorola Solutions

Solving for safer - A Motorola Solutions está criando para mais segurança. Construímos e conectamos tecnologias para ajudar a proteger pessoas, propriedades e lugares. Nossas soluções permitem a colaboração entre agentes de segurança pública e empresas, o que é fundamental para uma abordagem proativa à segurança e proteção. Saiba mais sobre como estamos criando comunidades mais seguras, escolas mais seguras, hospitais mais seguros, empresas mais seguras – segurança em todo lugar – em www.motorolasolutions.com.

Contato para Imprensa - Capital informação

Juliana Ornellas - [email protected]

Ricardo Varoli - [email protected]

Luciane Bernardi - [email protected]

(11) 3926-9517

