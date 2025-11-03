Moveer realiza o 1º Torneio de Pickleball em parceria com o Banco Safra

Evento reúne esporte, bem-estar e conexão em experiência inédita na capital paulista

SAO PAULO, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- No dia 16 de novembro, São Paulo será palco de uma experiência inédita: o 1º Torneio de Pickleball Moveer em parceria com o Banco Safra, que promete unir esporte, bem-estar e lifestyle em um ambiente marcado por energia, leveza e conexão.

O evento será realizado no Via Pickleball (Rua Adão Norberto de Andrade, 188) e reunirá nomes de destaque como Roberto Justus e Sami Dana, além de empresários, formadores de opinião, amigos, famílias, jogadores e atletas profissionais, em uma verdadeira celebração ao movimento, ao espírito coletivo e à convivência.

O Pickleball é o esporte que mais cresce no mundo, e com razão. Inclusivo, social e vibrante, ele conquista pessoas de todas as idades ao combinar movimento, diversão e senso de comunidade. Antes do torneio, a Moveer já vinha promovendo clínicas exclusivas para apresentar a modalidade ao seu público, despertando curiosidade, engajamento e entusiasmo entre atletas e famílias.

Idealizado por Julie Lamac e Marta Albuquerque, o torneio marca a estreia oficial da Moveer no universo do Pickleball, reforçando o propósito da marca de promover experiências transformadoras que unem saúde, energia e conexão humana.

Os participantes poderão competir nas categorias Feminina, Masculina e Mista, divididas entre os níveis Iniciante e Intermediário, além da categoria especial ProAm, que aproximará atletas amadores e profissionais em partidas inspiradoras e cheias de troca. A experiência será complementada por kits premium, premiações especiais, ativações de patrocinadores e parceiros, e toda a qualidade e excelência que já são marca registrada da Moveer.

Com o apoio do Banco Safra, a iniciativa reforça o compromisso da Moveer em ampliar o acesso à prática esportiva e incentivar um estilo de vida mais saudável, aproximando pessoas, famílias e gerações por meio do esporte, da amizade e da celebração.

As inscrições abriram no dia 22 de outubro, às 12h, e as vagas são limitadas.

Sobre a Moveer

A Moveer é uma plataforma criada por Julie Lamac e Marta Albuquerque que conecta esporte, saúde, bem-estar e lifestyle em experiências exclusivas. Referência no universo do luxo e bem-estar – um setor que movimenta mais de US$ 90 bilhões por ano no Brasil –, a iniciativa tem como propósito promover qualidade de vida por meio de eventos de alto padrão, como o Festival Moveer e o Torneio Moveer de Pickleball. Além disso, a Moveer também aposta em ações de impacto social, destinando parte de suas iniciativas a projetos que transformam vidas por meio do esporte.

