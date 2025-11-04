MTX Group Anuncia Expansão Estratégica para o Brasil, Fortalecendo Presença Global em Transformação Digital

BRASÍLIA, 4 de Novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A MTX LATAM, braço regional da MTX Group, dos Estados Unidos, e parceira líder em transformação digital e implementação de SaaS, anunciou hoje sua expansão oficial para o Brasil, marcando a entrada do grupo em seu oitavo mercado global. Essa medida estratégica reforça o compromisso da MTX em capacitar governos e empresas em toda a América Latina com soluções inovadoras, baseadas em dados e inteligência artificial, que transformam iniciativas em resultados consistentes e sustentáveis.

Para liderar esse novo capítulo do Grupo no Brasil, Tiago Fetter dos Santos, cofundador da MTX Latam, foi nomeado CEO da MTX Brasil. Ele será responsável por liderar o crescimento e as parcerias da empresa na região.

"O Brasil é um dos mercados de tecnologia mais dinâmicos e de mais rápido crescimento do mundo", disse Das Nobel, fundador e CEO da MTX Group. "Na MTX, nossa missão sempre foi impulsionar a transformação digital que realmente faz a diferença, criando resultados positivos para pessoas, empresas e governos. A expansão para o Brasil nos permite levar essa missão a uma região cheia de oportunidades, inovação e talento."

Fundada nos Estados Unidos, a MTX Group se estabeleceu como uma Consultoria que é Trusted Advisor de governos e empresas em todo o mundo. A empresa oferece serviços de consultoria e desenvolvimento de projetos de soluções sob medida com uso de inteligência artificial, nuvem e modernização de dados, ajudando as organizações a tomar decisões mais rápidas e inteligentes. Com operações na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, a MTX implementou com sucesso programas de transformação digital em grande escala para clientes do setor público nas áreas de saúde, serviços sociais, assistência infantil, transporte e segurança pública, dentre outros.

Das Nobel, fundador do Grupo e empresário reconhecido globalmente como vencedor do prêmio nacional EY Entrepreneur Of The Year, é conhecido por sua visão de usar a tecnologia como uma força para o bem social. Sob sua liderança, a MTX tem defendido projetos que melhoram o bem-estar da comunidade, fortalecem as economias e permitem o acesso equitativo a serviços por meio da inovação.

"A MTX não está apenas se expandindo geograficamente — estamos investindo na criação de um impacto sustentável", acrescentou Nobel. "A crescente economia digital, a energia empreendedora e o compromisso com a inovação do Brasil tornam o país o mercado ideal para nossa próxima fase de crescimento."

Liderando as operações brasileiras, Tiago Fetter traz uma vasta experiência na criação de novas operações comerciais, crescimento de negócios, parcerias estratégicas e soluções tecnológicas tanto para o setor público quanto para o privado. Antes de ingressar na MTX Brasil, Fetter atuou como diretor de vendas da Palantir Technologies, onde estabeleceu as operações no Brasil para diferentes setores e liderou importantes parcerias comerciais e governamentais. Ele também trabalhou como diretor de vendas para Banking na Capgemini Brasil e ocupou cargos de liderança sênior no SERPRO por 10 anos, desenvolvendo profunda experiência em navegar em ambientes complexos de empresas privadas e do setor público.

"Como CEO da MTX Brasil e cofundador da MTX LATAM, tenho a honra de liderar a entrada da MTX neste importante mercado que é o nosso Brasil, em um movimento estratégico para o Grupo.", disse Fetter. "Nossa missão é construir parcerias de longo prazo que combinem inovação, tecnologia e estratégia para gerar resultados significativos e sustentáveis para governos, empresas e cidadãos."

Alejandro Delgado Ayala, cofundador e CEO da MTX LATAM, acrescentou: "O Brasil terá um papel fundamental na estratégia de crescimento regional da MTX LATAM. A liderança de Fetter, combinada com a experiência global da MTX, posicionará o Brasil como um centro importante para a transformação digital e a inovação em toda a América Latina."

Pedro Teniente, cofundador e diretor de vendas da MTX LATAM, também enfatizou: "Com a chegada da MTX LATAM ao Brasil e de Fetter ao Grupo, estamos expandindo nossa capacidade de fornecer soluções transformadoras de nuvem, dados e IA que tornam as organizações públicas e privadas mais eficientes, transparentes e conectadas."

Essa expansão é um marco importante na estratégia de crescimento global da americana MTX Group e reafirma sua visão de criar um impacto duradouro por meio de tecnologia que atenda às comunidades e promova mudanças positivas.

Sobre a MTX LATAM

A MTX LATAM, braço regional da MTX Group (EUA) para a América Latina, é uma empresa de consultoria em tecnologia que permite que as organizações se modernizem, acelerando sua transformação digital. Em parceria com os principais fornecedores de SaaS e nuvem, como Salesforce, Google, AWS e Microsoft, a MTX LATAM capacita os clientes a melhorar a tomada de decisões, acelerar a velocidade dos negócios e transformar a estratégia de longo prazo com resultados consistentes e perenes. A MTX LATAM traz ampla experiência em serviços governamentais, serviços financeiros e modernização empresarial, ajudando organizações em toda a América Latina a moldar um futuro mais conectado e impactante.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812361/MTX_LATAM_Announcements_2025__13.jpg

FONTE MTX BRASIL