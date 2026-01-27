Mudança no INMETRO eleva padrão de eficiência energética no mercado de ar-condicionado e reforça importância de tecnologias mais avançadas

Nova metodologia muda a lógica de leitura e passa a influenciar decisões de consumo, produção e posicionamento na indústria de climatização

SÃO PAULO, 27 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A atualização dos critérios de eficiência energética do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) marca uma mudança estrutural no mercado brasileiro de ar-condicionado. A Midea, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, destaca que, com a adoção de uma metodologia mais rigorosa para classificação dos equipamentos, a eficiência energética passa a ser medida de forma mais próxima ao uso real, elevando o padrão técnico da categoria e trazendo novos parâmetros para consumidores, varejo e indústria.

A nova regulamentação, que passou a vigorar no início de 2026 e será refletida de forma gradual nos pontos de venda ao longo do ano, incorpora o Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal (IDRS) como principal referência. Diferentemente do modelo anterior, a métrica considera o desempenho do aparelho em diferentes condições de operação, permitindo uma avaliação mais precisa do consumo energético ao longo do tempo.

Na prática, a mudança torna a classificação máxima de eficiência mais exigente. Equipamentos que antes atingiam a classe "A" passam a ser avaliados sob critérios mais rigorosos, o que amplia a relevância de soluções tecnológicas capazes de sustentar alto desempenho energético de forma consistente.

Midea antecipa adaptação e amplia acesso à eficiência

Nesse contexto, a Midea se antecipou com um portfólio residencial de ar-condicionado já alinhado à nova classificação de eficiência energética. A companhia conta com modelos desenvolvidos para atender aos critérios do IDRS, projetados para reduzir o consumo durante o uso diário e mantendo alto desempenho energético mesmo diante de parâmetros mais rigorosos. As linhas AI Ecomaster e AI AirVolution, por exemplo, utilizam tecnologia inverter, associada a maior eficiência energética e menor impacto ambiental. Além da eficiência, a empresa ressalta a produção local e a ampla rede de assistência técnica no Brasil, ampliando o acesso a equipamentos de classe A.

"Essa atualização do INMETRO beneficia diretamente o consumidor. A nova classificação torna a eficiência energética mais fácil de entender e ajuda na tomada de decisão, além de gerar economia na conta de energia ao longo do tempo. Para a indústria, é um processo de adaptação contínua. Quem sente o ganho na prática é quem compra", afirma Simone de Camargo, diretora de Marketing da companhia.

Com a elevação dos parâmetros técnicos e a consolidação de métricas mais alinhadas ao consumo real, a eficiência energética passa a assumir um papel ainda mais relevante na estrutura do mercado de climatização, influenciando decisões de compra, estratégias industriais e o posicionamento das marcas no médio e longo prazo.

Campanha de marketing comunica novas regras ao consumidor

Em meio a um mercado cada vez mais competitivo, marcado pela entrada de novos players e por forte pressão sobre preços, a Midea lança no dia 27 de janeiro uma campanha nacional de marketing voltada à conscientização dos consumidores sobre os novos critérios de eficiência energética do Inmetro.

Desenvolvida pela agência Galeria, a iniciativa nasce de um desafio estratégico: como transformar uma mudança regulatória complexa em uma mensagem clara, relevante e competitiva justamente no período de maior demanda da categoria, o verão. A resposta da marca foi usar a comunicação como ferramenta de educação de mercado e diferenciação, em um cenário de forte commoditização.

Ao estimular esse debate, a Midea aposta em clareza, contexto e consistência de mensagem como ativos competitivos, indo além da disputa puramente por preço.

Sobre a Midea Carrier

A Midea Carrier é fruto da união de duas gigantes mundiais do mercado: a Midea, líder em produção de eletrodomésticos, e a Carrier, líder em climatização e fundada pelo inventor do ar-condicionado – Willis Carrier. Em 2011, as duas empresas formaram uma joint venture para produzir e distribuir produtos no Brasil, Argentina e Chile, se tornando assim a maior fabricante de equipamentos de climatização da América Latina. No Brasil, o grupo é detentor das marcas Midea, Carrier, Springer, Toshiba e Comfee que oferecem um amplo portfólio de produtos para atender as necessidades comerciais e residenciais dos consumidores brasileiros.

A empresa conta com um centro de engenharia e pesquisa, responsável pelo lançamento de novas tecnologias que tornam seus produtos cada vez mais inovadores, eficientes, econômicos e sustentáveis. As fábricas da Midea Carrier no Brasil possuem métodos de produção sustentáveis que garantem o compromisso da empresa com a gestão responsável do negócio.

