Multicare Pharma e KalVista Pharmaceuticals Anunciam Acordo para Levar o Primeiro Tratamento Oral Sob Demanda para Angioedema Hereditário à América Latina

-Novo medicamento tem potencial para se tornar o primeiro tratamento oral indicado para o manejo de ataques agudos de angioedema hereditário (AEH) na América Latina

-Multicare Pharma aportará sua expertise em doenças raras e ampla capacidade regional para importar e comercializar o novo medicamento

SAO PAULO, 13 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Multicare Pharmaceuticals, LLC, empresa líder na América Latina com ampla experiência na comercialização de terapias para doenças raras, anuncia a assinatura de um acordo de parceria com a KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: KALV), companhia biofarmacêutica global focada no desenvolvimento de tratamentos inovadores para doenças raras. O acordo abrange Brasil, Argentina, Colômbia e México.

De acordo com os termos do contrato, a Multicare será responsável pelo registro regulatório, importação e distribuição do tratamento oral sob demanda da KalVista para o angioedema hereditário (AEH). Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

O medicamento é o primeiro e único tratamento oral sob demanda aprovado para o tratamento de ataques agudos de AEH e já está comercializado nos Estados Unidos e na União Europeia. A terapia representa um avanço significativo no cuidado da doença, ao oferecer uma alternativa oral eficaz e segura, eliminando a necessidade de tratamentos injetáveis.

O produto é um inovador inibidor da calicreína plasmática, aprovado nos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Suíça, Singapura, Austrália e Japão para o tratamento de ataques agudos de AEH em pacientes a partir de 12 anos de idade. Estudos clínicos em andamento avaliam seu uso em crianças de dois a 11 anos, e diversos pedidos regulatórios estão em análise em mercados estratégicos ao redor do mundo. O medicamento tem potencial para se tornar uma terapia fundamental no manejo do angioedema hereditário em nível global.

Sobre o Angioedema Hereditário

O angioedema hereditário (AEH) é uma doença genética rara caracterizada pela deficiência ou disfunção do inibidor da esterase C1 (C1-INH), o que resulta na ativação descontrolada do sistema calicreína-cinina. Pessoas que vivem com AEH apresentam ataques recorrentes, dolorosos e potencialmente fatais de inchaço em diferentes partes do corpo, dependendo da região afetada. Atualmente, todas as terapias sob demanda aprovadas exigem administração intravenosa ou subcutânea.

Sobre a Multicare Pharmaceuticals

Com mais de 40 anos de atuação na América Latina, a Multicare é uma empresa líder em licenciamento, registro, promoção, importação e distribuição de tratamentos inovadores. Com foco em doenças raras e complexas, a companhia trabalha para garantir o acesso oportuno a terapias essenciais e, em parceria com empresas globais como a KalVista, contribui para a ampliação do acesso à saúde na região.Para mais informações, visite www.multicarepharma.com.

Sobre a KalVista Pharmaceuticals, Inc.

A KalVista é uma empresa farmacêutica global dedicada ao desenvolvimento de terapias que transformam a vida de pessoas afetadas por doenças raras com importantes necessidades médicas não atendidas. A companhia descobriu e desenvolveu o EKTERLY®, o primeiro e único tratamento oral sob demanda para o angioedema hereditário (AEH), e segue trabalhando em estreita colaboração com a comunidade global de AEH para aprimorar o cuidado e o tratamento da doença em todo o mundo.Para mais informações, visite www.kalvista.com e acompanhe a KalVista no LinkedIn, X, Facebook e Instagram.

FONTE Multicare Pharma