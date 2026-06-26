Multinacional brasileira de equipamentos odontológicos expande presença global

Já presente em 50 países e com 40% da receita ligada ao mercado externo, Alliage acelera expansão internacional apoiada em engenharia nacional e equipamentos de alta complexidade

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A digitalização da odontologia e o avanço dos exames de imagem de alta precisão abriram espaço para a consolidação de empresas especializadas em tecnologia. Nesse cenário, a Alliage, companhia brasileira sediada em Ribeirão Preto/SP, vem ampliando sua presença internacional e exportando equipamentos para mais de 50 países.

Atualmente, 40% da receita vem do mercado externo. A empresa opera o maior parque fabril odontológico América Latina, mantém a única fábrica de tomógrafos odontológicos do Hemisfério Sul e lidera a fabricação mundial de consultórios odontológicos, com mais de 25 mil unidades produzidas por ano.

Um dos principais movimentos recentes foi a aquisição dos negócios da japonesa PreXion. Com a integração, o centro de inovação da marca foi transferido de Tóquio para a Califórnia, fortalecendo a presença da Alliage na América do Norte e em outros mercados estratégicos.

"A combinação da tradição tecnológica da PreXion com a eficiência industrial da Alliage abriu uma nova etapa de crescimento para a marca, ampliando nossa presença na América do Norte e em outros mercados estratégicos", afirma Denis Dutra de Oliveira, CEO da Alliage International.

Inovação como estratégia

O grupo reúne as marcas Dabi Atlante, Saevo, D700, Medens, Denimed e PreXion, atuando em diferentes frentes da cadeia odontológica, como tomógrafos, scanners intraorais, sensores digitais, raios X portáteis, implantes e soluções conectadas.

Nos últimos três anos, as exportações cresceram 30%, impulsionadas pela expansão da odontologia digital e pela demanda por equipamentos de maior precisão diagnóstica. A estratégia também inclui investimentos contínuos em engenharia e inteligência artificial, além do lançamento do primeiro scanner intraoral fabricado no Brasil.

"Mais do que exportar equipamentos, buscamos ampliar o acesso de profissionais e pacientes ao redor do mundo à tecnologia e ao cuidado em saúde por meio de soluções desenvolvidas no Brasil", afirma Caio Monteiro, gestor global de Marketing e Produtos.

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FONTE Alliage