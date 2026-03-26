Reconhecimento internacional reforça a consistência do modelo, a força do time e a evolução do Multiplica como plataforma independente de crédito e investimentos

SÃO PAULO, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Multiplica foi reconhecido como "Best Credit & Investment Solutions Provider – Brazil 2026" pelo Pan Finance Awards, premiação internacional que destaca instituições financeiras com atuação relevante no mercado.

O reconhecimento reforça a trajetória de crescimento consistente do Multiplica e sua consolidação como uma plataforma independente de soluções financeiras, com atuação integrada em crédito estruturado, investimentos, câmbio, seguros e operações internacionais.

Multiplica é reconhecido como "Best Credit & Investment Solutions Provider – Brazil 2026" pelo Pan Finance Awards

Mais do que um marco institucional, a premiação reflete a construção de um modelo baseado em disciplina, visão de longo prazo e, principalmente, na força do time.

"Esse reconhecimento é resultado direto da consistência do nosso trabalho e da qualidade das pessoas que constroem o Multiplica todos os dias. Acreditamos que crescimento sustentável vem de estratégia, alinhamento e foco na necessidade dos nossos clientes", afirma Eduardo Barbosa, CEO no Multiplica.

Nos últimos anos, o Multiplica vem expandindo sua atuação e consolidando sua capacidade de originação e estruturação de operações, com foco em soluções customizadas e na construção de relações de longo prazo com clientes e parceiros.

A cultura da companhia, pautada por colaboração, senso de responsabilidade e pelo princípio de "dividir para multiplicar", tem sido um dos principais pilares dessa evolução. Esse direcionamento se traduz em um ambiente de alta exigência, proximidade entre as áreas e busca constante por excelência na execução.

O reconhecimento internacional também reflete um movimento mais amplo do mercado brasileiro, que vem ganhando relevância global, especialmente em segmentos como crédito estruturado e soluções alternativas de investimento. Nesse contexto, plataformas independentes têm ampliado seu protagonismo ao oferecer soluções mais flexíveis, técnicas e alinhadas às necessidades dos clientes.

Para o Multiplica, a premiação reforça o compromisso com a evolução contínua, mantendo o foco em governança, inovação e consistência nos resultados.

"Seguimos construindo o próximo ciclo com a mesma disciplina que nos trouxe até aqui, sabendo que o nível de exigência aumenta a cada etapa. Nosso compromisso é continuar evoluindo, sem abrir mão da qualidade e da proximidade que sempre fizeram parte da nossa essência", complementa Mickael Paolucci, Chairman no Multiplica.

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FONTE Multiplica