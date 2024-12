Música celebrando a união entre China e América Latina apreciada pelos internautas em todo o mundo

PEQUIM, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O videoclipe animado de La danza del dios sol, a música-tema da Comunidade da China e da América Latina com um Futuro Compartilhado, foi lançado em 13 de novembro. O videoclipe, coapresentado por CPC WORKS e China Story, destaca as conexões entre a antiga civilização Shu da China e as civilizações inca e maia da América Latina, ilustrando vividamente uma história de aprendizado mútuo e intercâmbio cultural.

A música La danza del dios sol foi lançada mais tarde em 16 de novembro. Foi coproduzida pela Chinaso, Tencent Music (TME) e China Review Studio. O videoclipe foi visto mais de 100.000.000 de vezes em todo o mundo. Muitos internautas gostaram, compartilharam o vídeo, e alguns até mostraram seu carinho cantando junto.

FONTE China Story