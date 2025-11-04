MZ anuncia Alex André como Head da nova Divisão de Corporate Access 360

Iniciativa reforça a liderança da MZ em conectar companhias e investidores por meio de dados, tecnologia e relacionamento estratégico.

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A MZ , líder em soluções de relações com investidores para o mercado de capitais, anuncia a chegada de Alex André como Head da Divisão de Corporate Access 360°, área recém-criada com o objetivo de fortalecer a conexão entre companhias e investidores, institucionais e de varejo, por meio de inteligência de dados, tecnologia e relacionamento estratégico.

Alex André e PH Zabisky.

Economista especializado em finanças e investimentos, Alex André construiu uma trajetória marcada pela produção de conteúdo e análise de mercado, consolidando-se como comentarista e palestrante em veículos como BM&C News e Jovem Pan News.

Sua experiência e credibilidade no ecossistema financeiro nacional serão fundamentais para liderar o posicionamento da MZ nessa nova fronteira do relacionamento entre empresas e capital.

"O Corporate Access deixou de ser apenas reuniões e roadshows. Ele evoluiu para uma estratégia contínua de atração, engajamento e retenção de investidores. Com o Alex, queremos transformar essa função em uma verdadeira alavanca de geração de valor para as companhias, conectando dados, conteúdo e relacionamento em uma única plataforma," afirma PH Zabisky , CEO da MZ.

À frente da nova unidade, Alex André liderará a expansão do Corporate Access 360° by MZ, programa que combina dados proprietários e consultoria especializada para mapear investidores, organizar roadshows e Investor Days, criar conteúdo e mensurar engajamento.

O projeto é parte da estratégia da MZ de ampliar a entrega de valor para clientes em todas as etapas da jornada de relacionamento com o mercado de capitais.

"É uma honra integrar uma companhia que há 25 anos lidera a inovação em Relações com Investidores. O Corporate Access é a próxima evolução natural do mercado de capitais, e nosso propósito é conectar empresas e investidores de forma inteligente, transparente e contínua," destaca Alex André.

Segundo PH Zabisky, a criação da nova divisão reflete uma demanda crescente por soluções integradas de visibilidade e relacionamento:

"O mercado vive uma nova era de transparência e dados. As companhias que entendem isso ganham relevância, liquidez e confiança. O Corporate Access 360° é a materialização dessa visão, unir tecnologia, análise e proximidade para gerar valor sustentável a longo prazo."

Com a nova unidade, a MZ reforça sua posição como principal hub de relacionamento ativo entre empresas emissoras e investidores, ajudando companhias a ampliar visibilidade, liquidez, cobertura e base acionária, e consolidando-se como protagonista da transformação digital do relacionamento entre companhias e o mercado.

Sobre a MZ

Fundada em 1999, a MZ é líder em soluções integradas de tecnologia e comunicação para Relações com Investidores e Governança Corporativa. Com presença em 12 países, a MZ atende mais de 1.000 companhias listadas, privadas e gestoras de recursos, oferecendo uma plataforma completa de tecnologia e consultoria especializada.

