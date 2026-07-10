MZ e IRIS firmam parceria estratégica e vencem maior licitação pública do Brasil para plataforma de corporate reporting

A aliança une a liderança da MZ em relações com investidores (RI) à plataforma global IRIS Carbon®, da IRIS RegTech Solutions, viabilizando uma nova geração de soluções de reporting corporativo baseadas em automação, Inteligência Artificial, colaboração em tempo real, conformidade regulatória e ESG, com infraestrutura de dados localizada no Brasil em conformidade com a LGPD.

SÃO PAULO, 10 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A MZ, líder global de soluções para relações com investidores, anunciou uma parceria estratégica com a IRIS RegTech Solutions, empresa global de tecnologia regulatória (RegTech), responsável pela plataforma IRIS Carbon®, utilizada para gestão e divulgação de relatórios financeiros, regulatórios e ESG.

MZ e IRIS vencem a maior licitação pública do Brasil.

A parceria já nasce com um marco relevante no mercado brasileiro: juntas, MZ e IRIS RegTech Solutions venceram a maior licitação pública do país para implantação de uma plataforma de corporate reporting, superando concorrentes internacionais do setor. O contrato se soma a mais de 30 implementações já realizadas em companhias brasileiras listadas no Brasil e nos Estados Unidos.

A parceria tem como foco modernizar e integrar os processos de elaboração, revisão e publicação de relatórios corporativos, atendendo às demandas crescentes de CFOs, controllers, áreas de RI, jurídico, compliance e ESG.

A plataforma IRIS Carbon® permite a preparação colaborativa de relatórios financeiros, não financeiros e ESG em um ambiente único e seguro, com automação de fluxos de trabalho, validações inteligentes e governança centralizada.

A solução é amplamente utilizada para suporte a formatos regulatórios como XBRL e Inline XBRL (iXBRL), exigidos por reguladores em diferentes jurisdições, incluindo CVM e SEC.

"Vencer a maior licitação pública do país, em um ambiente altamente competitivo com players globais, valida a força da parceria entre MZ e IRIS RegTech Solutions. Estamos trazendo ao mercado brasileiro uma nova geração de tecnologia para reporting corporativo, combinando eficiência, governança e segurança de dados com suporte local e profundo conhecimento do mercado de capitais", afirma PH Zabisky, CEO da MZ.

Infraestrutura local e conformidade com a LGPD

Como parte da estratégia para o mercado brasileiro, a IRIS Carbon® conta com infraestrutura de hospedagem local no Brasil, garantindo que dados financeiros e corporativos sejam armazenados em território nacional.

Essa estrutura apoia a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e reforça os requisitos de segurança, governança e soberania de dados exigidos por empresas de capital aberto e instituições reguladas.

Integração entre áreas e ecossistema corporativo

A plataforma permite integração entre diferentes áreas da organização, incluindo finanças, contabilidade, jurídico, compliance, sustentabilidade e relações com investidores, promovendo maior colaboração e eficiência no ciclo de reporting.

A solução também se conecta a sistemas corporativos por meio de integrações com ERPs, permitindo fluxo automatizado de dados financeiros e redução de retrabalho em processos de consolidação e fechamento.

"O reporting corporativo está passando por uma transformação estrutural. Nossa parceria com a MZ Group combina tecnologia global com expertise local para tornar esse processo mais eficiente, integrado e estratégico para as organizações", afirma Anand Padmanabhan, presidente da IRIS RegTech Solutions.

Transformação do reporting corporativo no Brasil

A implementação da IRIS Carbon® por meio da parceria com a MZ oferece benefícios direto na rotina financeira das empresas, como:

Redução do tempo de elaboração e publicação de relatórios corporativos

Automação de processos de validação e revisão com apoio de Inteligência Artificial

Maior governança e rastreabilidade de dados com trilhas de auditoria completas

Integração entre áreas e sistemas corporativos em um único ambiente

Conformidade com exigências regulatórias locais e internacionais

Infraestrutura local no Brasil com aderência à LGPD

Sobre a MZ

A MZ é líder global em relações com investidores com 26 anos de experiência, oferecendo soluções completas de tecnologia e consultoria especializadas no mercado de capitais. A MZ atende mais de 1.000 empresas de capital aberto e privado e gestoras de investimentos, fortalecendo a estratégia de comunicação com o mercado. Para mais informações, acesse: www.mzgroup.com.

Sobre a IRIS RegTech Solutions

A IRIS RegTech Solutions é uma empresa global líder em tecnologia regulatória e de supervisão (RegTech), oferecendo soluções de software para simplificar compliance regulatório, reporting financeiro, tributário e divulgações digitais. Sua plataforma IRIS Carbon® é utilizada globalmente para preparação, gestão e envio de relatórios financeiros, regulatórios e ESG em formatos digitais como XBRL e iXBRL, atendendo organizações em mais de 50 países.

Contato

MZ Team - [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005033/Picture2.jpg

FONTE IRIS RegTech Solutions