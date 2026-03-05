Na Agrorosário, Bayer leva biotecnologia para o algodão e apresenta novo herbicida pós-emergente

Portfólio focado nos desafios da cotonicultura na Bahia combina tecnologia de ponta e manejo flexível para 1ª e 2ª safras 

SÃO PAULO, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- De 5 a 7 de março será realizada a 13ª edição da feira Agrorosário, no distrito do Rosário, em Correntina (BA). Alinhada ao calendário produtivo da região Oeste do estado, a Bayer participa do evento com 15 variedades de sementes de algodão voltadas à alta qualidade de fibra e ao potencial produtivo em ambientes de 1ª e 2ª safras. As cultivares contam com a biotecnologia Bollgard 3 XtendFlex, que oferece proteção contra as principais lagartas e tolerância aos herbicidas glifosato, glufosinato e dicamba.

No estande da companhia, os produtores poderão conhecer as variedades e comparar os diferentes ciclos e tecnologias adaptadas tanto ao plantio de verão quanto ao de segunda safra, essa última, cada vez mais concentrada em áreas de pivô na Bahia.

"Para enfrentar os desafios de pragas e doenças no cultivo do algodão no estado, a Bayer oferece soluções que combinam alto teto produtivo e qualidade de fibra. Trabalhamos com variedades de sementes com a biotecnologia Bollgard 3 XtendFlex com resistência a nematoides e ramulária, grandes pressões para a cotonicultura na Bahia. Além disso, nosso portfólio funciona como uma 'caixa de ferramentas' personalizada, que permite ao produtor ajustar o manejo para cada realidade de solo e clima", afirma o diretor executivo de algodão da Bayer, Fernando Prudente.

O momento da safra será o tema central na Agrorosário. Atualmente, o plantio está praticamente concluído no estado: a primeira safra encontra-se em pleno desenvolvimento e a segunda está com a semeadura recém-concluída. Para o ciclo 2025/26, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta uma produção de 3,8 milhões de toneladas de algodão em pluma no Brasil, com 803 mil toneladas na Bahia, cerca de 21% do total do país.

Com o avanço da segunda safra, a atenção se volta ao controle de plantas daninhas. Entre as novidades da Bayer na feira está o XtendiMax 2, uma evolução na tecnologia à base de dicamba. A nova geração reduz significativamente o risco de volatilidade e deriva nas lavouras, sendo recomendado para qualquer etapa do plantio, especialmente para as culturas de soja e algodão. A solução compõe o manejo contra plantas daninhas que afetam as lavouras, como a buva e diversas espécies de caruru, e estará disponível no mercado na safra 2026/27. 

Estratégias para o manejo da mancha-alvo e bicudo-do-algodoeiro

No manejo de doenças, a Bayer alerta para a importância do manejo integrado, sobretudo diante da mancha-alvo, que impacta severamente a produtividade e preocupa os cotonicultores. A companhia ressalta que as variedades de sementes apresentam diferentes níveis de sensibilidade, mas todas são suscetíveis sem um manejo adequado. O Fox Xpro é indicado para o controle de doenças fúngicas no algodão, como a mancha-alvo e a mancha de ramulária. Com ação sistêmica e formulação composta por trifloxistrobina, protioconazol e bixafem, o produto atua em diferentes fases do ciclo do fungo para manter o potencial produtivo.

Quanto ao controle de pragas, o bicudo-do-algodoeiro segue como um dos maiores desafios da cultura, com impacto direto sobre a produtividade. Para compor o manejo, a empresa leva ao evento o Curbix, inseticida à base de etiprole, posicionado como ferramenta para rotação de princípios ativos e manejo de resistência. O produto atua por contato e ingestão, com efeito de choque e controle prolongado, além de maior permanência nos tecidos vegetais e resistência à lavagem pela chuva, o que contribui para a manutenção das estruturas reprodutivas do algodoeiro.

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há quase 130 anos, seu segundo maior mercado no mundo, com negócios nos segmentos de agricultura, farmacêutico e saúde do consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site

