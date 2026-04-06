Na FEICON 2026, Branco celebra 90 anos e destaca lançamentos para a construção civil

Empresa leva à feira nova alisadora de concreto, compactadores de solo e placa vibratória, junto de um portfólio completo voltado ao setor

SÃO PAULO, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Branco, referência nacional em soluções para os segmentos de agronegócio, construção civil e casa & jardim, marca presença na FEICON 2026, principal feira da construção civil e arquitetura do país, realizada entre os dias 7 e 10 de abril, no São Paulo Expo, em São Paulo (SP).

Em um ano marcado pela celebração de seus 90 anos de história, a companhia reforça sua estratégia de expansão no segmento de construção civil, com foco em lançamentos de alto desempenho, fortalecimento de parcerias comerciais e condições exclusivas para o evento.

Entre os destaques está a apresentação da Alisadora de Concreto BA-900, desenvolvida para otimizar o nivelamento e o acabamento de superfícies, além de foco em soluções como os Compactadores de Solo BCP-68/BCP-75 e a Placa Vibratória BPV-90. O estande também reúne outros equipamentos como as máquinas de pintura Airless e a máscara de solda, que evidenciam o avanço consistente da Branco no portfólio destinado ao mercado de construção, segmento que se consolida como um dos principais vetores de crescimento da empresa.

"A participação na feira ocorre em um momento estratégico. A companhia intensifica sua atuação na construção civil, amplia sua presença no comércio digital e acelera o processo de internacionalização na América Latina, sustentada por uma perspectiva de crescimento que projeta faturamento de até R$1 bilhão até 2028", afirma Mayara Amaral, Gerente de Marketing da Branco.

"A FEICON é o ambiente ideal para demonstrar essa evolução e fortalecer conexões estratégicas. Para simbolizar este avanço dentro do setor, trouxemos um portfólio ainda mais robusto para o evento, a fim de atender as mais variadas exigências dentro dos canteiros de obra", acrescenta.

A participação da Branco inclui ainda uma área de demonstração prática das ferramentas, com foco em apresentar ao público o desempenho dos equipamentos em aplicações reais. Além disso, o estande conta com uma ativação interativa para os visitantes, o Jogo da Branco.

"Estar na FEICON pelo terceiro ano consecutivo reforça nossa estratégia de proximidade com o mercado e com os profissionais da construção civil. A feira é o principal ponto de encontro do setor e um espaço essencial para apresentar nossas soluções e inovações", finaliza Mayara Amaral.

Destaques Branco – FEICON 2026

Alisadora de Concreto

O maior destaque da Branco na FEICON é a Alisadora de Concreto BA-900, que tem como diferenciais a alça para içamento, motor com carburador de boia, sistema de parada de emergência e filtro ciclônico. O motor de 4 tempos conta com uma potência máxima de 6,5 cv e 3600 RPM, utiliza gasolina como combustível e tem uma capacidade de 3,6 L no tanque. A capacidade de óleo do motor é de 600 ml, enquanto a capacidade de óleo caixa é de 1000 ml.

Compactadores de solo

Com uma capacidade de até 680 impactos por minuto, o Compactador de Percussão BCP-68 tem como diferenciais: horímetro; motor com carburador de boia; carenagem para proteção do motor; tampa do tanque padrão automotivo; botão de parada de segurança e sistema de impacto com mola dupla. Além disso, conta com uma força do impacto de 13 kN, massa de 68kg e capacidade do tanque de 2,8 L, 0,35 L para o óleo do motor e 0,6 L de óleo caixa.

O BCP-75 apresenta um desempenho e boa parte de suas características similares ao BCP-68, mas conta com uma força de impacto de 14 kN, massa de 75kg, capacidade de tanque de 2,8 L, capacidade de óleo do motor de 0,35 L e 1,0 L de óleo caixa.

Placa Vibratória

Para quem busca garantir um solo firme e seguro em fundações, pavimentação e compactações de terreno, a Placa Vibratória – BPV-90 da Branco é a solução perfeita da marca. Movida a gasolina, a solução é equipada com o motor B4T 6.5 da Branco, que oferece 6,5cv a 3600 RPM e capacidade de 3,6L no tanque de combustível.

O design inclui um pedestal para transporte, a fim de facilitar o deslocamento no canteiro de obras, junto de uma embreagem de alta qualidade e correia resistente, que garantem maior durabilidade e eficiência em longas jornadas.

Máquinas de Pintura Airless

A linha conta com três modelos: BPA 900; BPA 1300 e o BPA 3000. Para pequenos e médios trabalhos, a BPA 900 é ideal, por conta de seu tamanho mais compacto e um peso de apenas 7,3kg, que facilita o transporte e o armazenamento. O modelo conta com um motor monofásico universal de 0,87 hp (650W) e alcança uma pressão máxima de saída de 200 bar (2900 psi), além de uma vazão de 1,4 L/min, ideal para pinturas residenciais e repinturas em geral.

Para quem necessita de mais desempenho, sem renunciar à mobilidade e ao transporte facilitado da ferramenta, o BPA 1300 pesa apenas 9,7kg e possui motor universal de 1,3 hp (950W), com uma vazão máxima de 2 L/min e pressão máxima de saída de 200 bar.

Em caso de uso intenso e em grandes áreas, o BPA 3000 é a escolha indicada. O modelo mais robusto da Branco conta com um motor monofásico de 2,95 hp (2200@) com tecnologia brushless (sem escovas de carvão e por indução), o que garante maior durabilidade e menor necessidade de manutenção.

Máscara de Solda

Para uma proteção definitiva dos soldadores durante o trabalho, a Branco também apresenta sua nova Máscara de Solda, que possui um escurecimento automático DIN 9-13, além de possuir tempo e velocidade de escurecimento ajustáveis. Alimentada por células fotovoltaicas, a máscara conta uma função esmerilhadeira, proteção contra raios UV e infravermelho, temperatura de trabalho de -5º C a 60º C e uma área de visão de 90 x 36mm.

Serviço: FEICON 2026

Data: 7 a 10 de abril

Local: São Paulo Expo – São Paulo (SP)

Estande Branco: E230

Sobre a Branco

Fundada em 1936, a Branco se consolidou como uma referência nacional no desenvolvimento de soluções inovadoras para o agronegócio, construção civil e jardinagem. Com o propósito de oferecer as melhores soluções aos seus parceiros de negócio, a empresa tem como foco a excelência e a inovação em cada produto. Seu portfólio diversificado inclui motores, inversores de solda, geradores, motobombas, motocultivadores, lavadoras, perfuradores de solo e outras soluções de alto desempenho. Os equipamentos são desenvolvidos com a mais alta tecnologia, visando não apenas eficiência e segurança, mas também economia para os clientes. A Branco também é reconhecida pela qualidade da sua assistência técnica e pós-venda, garantindo um suporte contínuo e a satisfação dos seus parceiros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949271/CONSTRU__O_CIVIL___AMBIENTADA__3.jpg

FONTE Branco