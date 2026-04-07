Na FEICON 2026, DEWALT destaca ferramentas desenvolvidas em parceria com a McLaren

Durante a feira, marca apresenta portfólio renovado, com foco em alta performance, segurança e robustez

SÃO PAULO, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A DEWALT, líder mundial no segmento de ferramentas elétricas e manuais para a indústria, chega repleta de novidades à FEICON 2026, que ocorre de 7 a 10 de abril no São Paulo Expo, em São Paulo (SP). Durante o evento, a marca apresenta portfólio robusto e soluções voltadas aos segmentos industriais, de construção civil, metalmecânica, marcenaria, jardinagem entre outros.

Linha de ferramentas desenvolvida em parceria com a McLaren Mastercard Formula 1 Team

Dentre os principais destaques está a linha de ferramentas desenvolvida em parceria com a McLaren Mastercard Formula 1 Team, uma colaboração que resultou na expansão de itens e renovação completa do design, além de aprimoramentos técnicos que elevam o desempenho em relação às versões anteriores, com reforço ao posicionamento da marca em performance e durabilidade para o mercado profissional.

Outras novidades apresentadas na feira incluem soluções únicas da Linha XR como o Cortador de Tubos de Cobre 1-1/4" (32mm) 20V MAX* XR - DCE154B, a Plataforma Extensora Construction Jack ToughSeries™ - DWHT83554 e o Compactador de Solo DEWALT POWERSHIFT™ - DCPS660; todas inovadoras e desenvolvidas para ampliar produtividade, segurança, autonomia e eficiência em aplicações intensivas.

"Seguiremos com o ritmo do ano passado, trazendo um número ainda maior de novidades para a indústria, com ferramentas que estabelecem novos parâmetros de performance para o mercado nacional, dentro de um portfólio amplo e diversificado, capaz de atender às mais variadas exigências dos usuários industriais e profissionais", afirma Daniel Romano, Diretor de Marketing da DEWALT.

Sobre a parceria com a McLaren, o executivo comenta: "Trata-se de uma colaboração estratégica de grande relevância para nós. Além do novo design, conseguimos expandir a linha de produtos e elevar o desempenho técnico da linha, oferecendo ainda mais eficiência e robustez aos profissionais de diversos segmentos.

Assim como na edição anterior, o estande da marca conta com espaços para demonstração de soluções em tempo real, com um balcão de demonstração, a fim de exibir as mais diversas soluções da linha XR, que oferece rendimento superior com ampla diversificação de aplicações por ferramentas como furadeiras, serra circular para cortes de metais e entre outras, todas sem fio, além de espaços dedicados para os setores de metalmecânica, madeira e construção civil.

"Além disso, os visitantes também podem conferir a linha completa de ferramentas a bateria para manutenção de áreas verdes, e as já consagradas soluções de armazenagem com os sistemas modulares completos como a TOUGHSYSTEM, além de muitas novidades como cintos de ferramentas, cinturões, joelheiras, entre muitas novidades em ferramentas manuais da marca. Tudo isso reforça o compromisso da DEWALT em trazer para nosso mercado o que há de melhor, com inovação e foco em produtividade para o profissional e indústrias", diz Daniel Romano.

"Também vamos apresentar uma grande novidade, recém anunciada nos Estados Unidos, que muda o jogo na hora de instalar móveis ou equipamentos, que são os acessórios extensores para o Levantador Construction Jack. Queremos mostrar ao mercado que estamos sempre em busca por novas tecnologias e inovações", finaliza o Gerente de Marketing da DEWALT.

Serviço – FEICON 2026

Onde: São Paulo Expo – São Paulo (SP)

Quando: 7 a 10 de abril, das 10h às 20h

Estande da DEWALT: F180

Sobre a DEWALT

Líder mundial na fabricação e comercialização de ferramentas elétricas, ferramentas a bateria e acessórios voltados a usuários profissionais e industriais, a DEWALT é sinônimo de produtividade. As soluções da marca são desenvolvidas com materiais de tecnologia avançada, o que confere a elas alta performance, inovação e segurança. Com mais de 100 anos de história, a DEWALT oferece ao mercado equipamentos de extrema qualidade e robustez, capazes de garantir a eficiência necessária mesmo nos serviços mais pesados. Para mais informações, acesse www.dewalt.com.br .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949285/Web_Large_DCF85MM2T_G2.jpg

FONTE Dewalt