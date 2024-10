NAGA lança nova experiência de site 'Everything Money', unificando operação, investimento, criptomoeda e pagamentos

HAMBURGO, Alemanha, 4 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A NAGA lançou um site unificado, combinando operação, investimento, criptomoedas* e pagamentos em um hub simplificado de 'Everything Money'. Isso marca um passo importante na missão da NAGA de tornar as finanças mais disponíveis, intuitivas e sociais para todos os usuários.

Ao consolidar seus principais serviços em um site único e fácil de usar, a NAGA permite que os usuários gerenciem suas finanças sem esforço em um só lugar. O design atualizado atinge o equilíbrio perfeito entre fornecer informações e manter um tom amigável e acessível, garantindo uma experiência intuitiva para traders experientes e iniciantes.

O foco da NAGA na colaboração é um diferencial importante, com sua Operação Social ganhando o apelido de "o Facebook do investimento." A plataforma permite que os usuários sigam os Lead Traders, interajam com eles e até mesmo copiem automaticamente suas operações em tempo real, promovendo uma experiência conectada e envolvente. As ferramentas colaborativas estão incorporadas em todos os segmentos verticais da NAGA, permitindo que os usuários compartilhem insights, discutam estratégias e aprendam com traders experientes e colegas. Ao quebrar as barreiras financeiras tradicionais, a NAGA capacita os usuários a se envolverem com os mercados de uma maneira mais voltada para a comunidade.

Além de seus recursos de operação social, a NAGA também reimaginou como os traders podem aprender, oferecendo uma mistura de recursos modernos e fáceis de entender. Os usuários agora podem acessar trechos de vídeo ao lado de materiais de aprendizagem, como e-books e webinars. Essa abordagem flexível e sob demanda atende aos traders que buscam aprimorar suas habilidades em seu próprio ritmo.

Este site unificado é apenas o mais recente de uma série de passos transformadores da NAGA. A empresa lançou recentemente seu aplicativo "Everything Trading" no Telegram, tornando-o o primeiro de seu tipo a permitir que os usuários negociem diretamente dentro da plataforma de mensagens. Essa inovação aproxima as finanças das conversas cotidianas, tornando a operação mais acessível. Além disso, o acordo de patrocínio da NAGA com o gigante do futebol Borussia Dortmund (BVB) solidifica ainda mais sua reputação como um nome líder em fintech.

Todos os serviços sob o mesmo teto

A atualização da marca NAGA não apenas introduz um novo visual elegante, mas também reforça sua missão de simplificar as finanças e torná-las acessíveis a todos. Os usuários agora podem acessar todas as ferramentas necessárias para sua jornada financeira—seja operando, investindo ou gerenciando criptomoedas* —por meio de uma experiência unificada.

Descubra como o hub 'Everything Money' da NAGA pode revolucionar sua jornada financeira, conectando você com os mercados como nunca. Explore o novo site em naga.com hoje mesmo.

*As criptomoedas são oferecidas através da NAGA X Ltd.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2522941/NAGA_GROUP_AG.jpg

FONTE NAGA GROUP AG